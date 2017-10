Guvernul intentioneaza "instituirea unui regim fiscal distinct, aplicabil persoanelor fizice care transfera din patrimoniul personal, in cursul unui an, mai mult de doua autoturisme", potrivit unui proiect discutat vineri de Executiv cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, informeaza Hotnews.ro .

Astfel, in cazul unei persoane care vinde mai mult de doua autoturisme pe an indiferent de data dobandirii, pentru cel de-al treilea autoturism vandut vor fi aplicabile regulile de impunere specifice activitatilor independente, potrivit proiectului consultat de HotNews.ro.

Totodata voci importante din industria auto propun un sistem nou de impozitare, aplicabil de la 1 ianuarie 2019. Impozitul auto s-ar putea schimba de la 1 ianuarie 2019 pentru a contine o componenta de mediu aplicata masinilor inmatriculate, iar impactul asteptat ar fi stimularea achizitionarii de autoturisme mai putin poluante si reducerea apetitului pentru achizitionarea de masini second-hand. Pe lista de noi taxe auto sunt si un nou timbru de mediu sau o vigneta pentru masinile din provincie care circula in Bucuresti.

Romania are nevoie rapid de o strategie eficienta de impozitare a autoturismelor pentru a stimula innoirea parcului auto, dupa ce eliminarea taxei de timbru in februarie a accelerat cresterea importurilor de masini rulate. In primele opt luni din 2017 au fost inmatriculate peste 337.000 de masini vechi, cu 110% mai mult comparativ cu intreaga perioada a anului trecut.