ING Bank va reduce, incepand cu data de 21 ianuarie 2017, nivelul avansului minim solicitat pentru credite ipotecare la 15%, fata de 25% in prezent. Decizia a fost motivata de impactul redus al legii darii in plata asupra afacerilor bancii, dupa ce aceasta a primit doar cateva zeci de cereri de dare in plata din partea clientilor. In cazul in care solicitantul imprumutului dispune de un avans de cel putin 25%, va primi o dobanda mai avantajoasa.

Dobanda la credite ipotecare, pentru un avans de 15%, va ramane egala cu 4,3% (indicele Robor 3 luni + 3,4%). Pentru un avans mai mare sau egal cu 25% din pretul de achizitie al locuintei, dobanda se va reduce cu 0,45 puncte procentuale, ajungand la 3,85% (Robor 3 luni + 2,95%). In ambele cazuri, ratele de dobanda sunt valabile in cazul în care clientul alege sa încheie o asigurare de viata de grup la NN Asigurari de Viata.

"Aceasta decizie are la baza analiza efectelor legii Darii in Plata, de la momentul intrarii in vigoare acesteia, in 13 mai 2016, si dorinta de a face mai accesibil creditul pentru achizitia unei locuinte. Numarul de cereri de dare in plata primite din partea clientilor ING a fost destul de redus, de ordinul zecilor. Clientii cu probleme reale in ceea ce priveste plata ratelor au primit solutii individuale de restructurare", se arata intr-un comunciat al bancii.

De asemenea, banca noteaza ca sunt asteptate clarificarile Curtii Constitutionale pe marginea aspectelor potential neconstitutionale ale legii, semnalate atat de catre ING cat si de catre celelalte banci.

"Am decis sa reducem avansul de la 25% la 15% pentru a face creditul de achizitie a unei locuinte mai accesibil si a raspunde astfel cererii de credite ipotecare, care a ramas constanta pe parcursul anului trecut. Ne-am luat un orizont de timp de sase luni pentru a reevalua nivelul avansului solicitat pentru creditele ipotecare, suficient pentru a observa evolutia dar si particularitatile solicitarilor de dare in plata primite. Asteptam curand si clarificarile Curtii Constitutionale in ceea ce priveste aspectele potential neconstitutionale ale Legii Darii in Plata", a declarat Stefan Radu, Director Dezvoltare Produse Retail.

In cazul creditelor de investitii imobiliare si a celor de consum garantate cu ipoteca, conditiile de acordare raman nemodificate, suma acordata neputand depasi 65% din valoarea evaluata a imobilului adus in garantie.

Pentru toate creditele garantate cu ipoteca, mai putin cele de consum, perioada maxima de rambursare nu va putea depasi 30 de ani. Creditele de consum garantate cu ipoteca vor putea fi rambursate ca si pana acum, pe o perioada de maxim 5 ani.

Bancile au crescut, in contextul intrarii in vigoare a legii darii in plata, avansul solicitat la credite ipotecare, insa mai multe institutii de credit au inceput sa revina asupra deciziei din vara anului trecut.

