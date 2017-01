Conform datelor provizorii centralizate pana in prezent, ANAF a colectat in 2016 venituri bugetare cumulate in cuantum de 199,40 miliarde de lei, cu 2,60 de miliarde de lei mai mult decat in 2015 si cu 3,52 miliarde de lei (1,8%) mai mult decat programul prevazut in ianuarie 2016 de legile bugetare, in timp ce programul revizuit la rectificarea din noiembrie 2016 a fost indeplinit in proportie de 99,8%.

Astfel, pana in prezent la bugetul de stat s-au colectat 137,43 miliarde de lei fata de 137,46 miliarde de lei in 2015, cu 3,3% mai mult fata de programul initial, gradul de realizare a programului revizuit fiind de 99,4%, se arata intr-un comunicat al ANAF.

la impozitul pe profit s-au colectat 15,38 miliarde de lei, cu 7,3% mai mult fata de programul initial si cu 0,5% mai mult decat programul revizuit;

la impozitul pe venit s-au colectat 27,37 miliarde de lei, cu 5,8% mai mult fata de programul initial si conform programului de colectare revizuit;

TVA colectata a fost de 51,66 miliarde de lei, cu 0,7% (353 milioane de lei) mai putin fata de programul initial si cu 2% (1,06 miliarde de lei) mai putin decat programul revizuit. Desi cota standard de TVA a fost redusa cu 16,6% fata de 2015, TVA colectata de ANAF in anul 2016 este cu doar 9,6% (5,46 miliarde) mai mica fata de 2015, fiind recuperate 7 puncte procentuale. Cota standard a fost redusa de la 24% la 20% din 1 ianuarie 2016, cu influenta fiscala reflectata din luna februarie, iar cota redusa de 9% la alimente s-a aplicat pentru tot anul 2016, in timp ce in 2015 aceasta cota s-a aplicat incepand cu 1 iunie.

De asemenea, in 2016 s-a rambursat TVA in valoare de 15 miliarde de lei. TVA rambursata in acest an este cu 3 miliarde mai mica decat in 2015 ca efect direct al reducerii cotelor de impunere cu TVA si al aplicarii prevederilor legale in materie de grup fiscal.

colectarea de accize (inclusiv taxa pe viciu) a fost de 26,84 miliarde de lei, cu 929,4 milioane de lei mai mult decat in 2015, gradul de realizare a programului revizuit fiind de 97,8%.

la capitolul „rest venituri” colectarea a fost mai mare cu 1,2 miliarde de lei fata de 2015, si cu 287,9 milioane lei mai mult decat programul prevazut de legile bugetare anuale rectificate.

La bugetele de asigurari sociale s-au colectat 61,97 miliarde lei cu 4,43% mai mult fata de 2015, programul prevazut de legile bugetare rectificate fiind realizat in proportie de 100,7%.

Reamintim ca 25 ianuarie 2017 este data limita a depunerii declaratiilor fiscale si a platii obligatiilor fiscale aferente lunii decembrie 2016 si trimestrului IV 2016, iar rezultatele finale ale activitatii de colectare a veniturilor bugetare din 2016 vor fi publicate inclusiv pe www.transparenta-bugetara.gov.ro sau in sectiunea “Transparenta Bugetara” de pe www.mfinante.ro dupa 15 februarie 2017 – data inchiderii exercitiului bugetar pentru anul 2016.

In "rest venituri" sunt incluse si sumele colectate in contul unic 47.01 "sume în curs de distribuire" (în 2015 - 28,8 mil. lei si in 2016, 554,5 mil. lei)