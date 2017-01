Directorul Agentiei Judetene de Prestatii Sociale Sibiu, Ioan Bota, a declarat, vineri, corespondentului News.ro, ca indemnizatia de aproximativ 35.000 de euro pe care o primea un cetatean din judetul Sibiu a fost recalculata, conform News.ro.

”Am primit de la ANAF o hartie prin care se precizeaza alte sume decat cele pe care le-am avut initial. In urma raportului, a fost efectuata recalcularea indemnizatiei. Nu este vorba despre o sistare a ei, ci de o recalculare”, a declarat Ioan Bota.

Surse oficiale au precizat ca verificarile efectuate de ANAF au constatat ca sumele declarate de catre beneficiarul indemnizatiei erau mult mai mici decat veniturile. Cu toate acestea, veniturile fiind prevazute in declaratia de impunere de la ANAF, sibianul a platit circa o suta de mii de euro impozit aferent veniturilor declarate.

Indemnizatia de crestere a copilului care i se cuvine barbatului in baza veniturilor din salarii pe care le-a obtinut depaseste cu putin minimul legal prevazut de 1.064 de lei. Sibianul a incasat cele 35.000 de euro timp de patru luni, dar a primit deja acasa o decizie prin care i se comunica faptul ca va trebui sa restituie banii incasati in plus pana acum. In paralel, sibianul a contestat in instanta raportul ANAF, iar daca acesta ramane definitiv va incerca sa-si recupereze de la stat banii platiti cu titlu de impozit.

