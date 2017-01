Consiliului Fiscal a avertizat asupra unei potentiale supraevaluari a veniturilor bugetare in proiectul de buget al Guvernului pe 2017, la care se adauga o probabila subevaluare a cheltuielilor curente, ceea ce creste puternic riscul inregistrarii unui deficit bugetar mai mare decat cel proiectat, de sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit unei evaluari preliminare publicate pe site-ul institutiei.

Proiectul bugetului de stat pe anul 2017, publicat vineri de Guvern, prevede un deficit bugetar de 2,99% din produsul intern brut (PIB), o crestere a veniturilor bugetare cu 31 miliarde lei fata de anul trecut, de la 223,7 miliarde lei in 2016 la 254,7 miliarde lei in 2017, si o crestere cu peste 35 miliarde lei a cheltuielilor, de la 242,02 anul trecut, la 278,8 miliarde lei in acest an, potrivit News.ro.

In lipsa unor masuri de corectie, exista riscul ca Guvernul sa nu poata respecta deficitul proiectat de sub 3%, potrivit Consiliului Fiscal, limita de 3% fiind impusa prin Tratatul de la Maastricht.

”Evaluarea preliminara a Consiliului Fiscal indica asadar o potentiala supraevaluare a veniturilor bugetare, concomitent cu o probabila subevaluare a cheltuielilor curente, ceea ce este de natura sa incline puternic balanta riscurilor in sensul inregistrarii in executie a unui deficit mai mare decat cel proiectat in lipsa unor masuri corective”, se arata in raport.

Reprezentantii consiliului considera acest scenariu drept optimist si nepotrivit din perspectiva unei constructii bugetare prudente. In cazul evolutiile proiectate ale sumelor care vor fi platite de Uniunea Europeana nu sunt comparabile cu cele istorice, in conditiile in care bugetul anului 2017 este tranzitat de subventiile pentru agricultura din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) - 8,1 miliarde lei, precum si de fonduri pentru agricultura din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) - 4,1 miliarde lei, al caror beneficiar final este sectorul privat.

Totodata, varianta actualizata a proiectiei de cheltuieli bugetare, primita de Consiliul fiscal in dimineata zilei de 27 ianuarie, aduce modificari majore la nivelul unor cheltuieli, de natura sa amplifice semnificativ rezervele deja existente in ceea ce priveste posibila subdimensionare a cheltuielilor de personal si adaugand acestora rezerve noi in ceea ce priveste potentiala sub-bugetare la capitolele „asistenta sociala”, „cheltuieli cu dobanzile” si „alte transferuri”.

Astfel, comparativ cu varianta initiala, sunt prevazute reduceri de cheltuieli curente in suma de circa 5 miliarde lei localizate, in ordine descrescatoare, la ”nivelul componentei „alte transferuri” (minus 1,7 mld. lei, avand drept sursa diminuarea inexplicabila a contributiei datorate de Romania la bugetul UE), „dobanzi” (-1,5 mld. lei), „cheltuieli de personal” (-867 milioane lei) si „asistenta sociala” (-821 milioane de lei)”, se arata in raport.

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a dispus convocarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru marti, 31 ianuarie, in vederea analizarii proiectului de buget pentru anul 2017.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com