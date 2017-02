Capitalul social al companiei a crescut astfel cu 23,2%, de la 430,53 milioane lei la 530,53 milioane lei. In toamna anului trecut, actionarii Euroins Romania au aprobat o majorare de 100 milioane de lei. In aprilie 2016, grupul financiar bulgar Eurohold, care controleaza asiguratorul Euroins, a anuntat ca a majorat capitalul social al firmei cu 200 milioane lei, conform News.ro.

ASF a hotarat in 14 octombrie 2015 sa deschida procedura de redresare financiara a Euroins, avand ca obiectiv restabilirea situatiei financiare. Decizia ASF s-a bazat pe concluziile unui raport de control, care a aratat deficiente privind solvabilitatea si nivelul capitalului Euroins.

Firma a inregistrat prime brute subscrise de 197,75 milioane euro in 2016, in crestere cu 21,8% fata de anul precedent. Segmentul RCA are cea mai ridicata pondere in structura primelor subscrise, care a ajuns la 95,4% la finalul anului trecut, de la 95,3% in 2015. In septembrie 2016, Euroins era al cincilea jucator de pe piata asigurarilor din Romania, cu o cota de piata de 9%, conform datelor ASF.

Sursa foto: Shutterstock/ isak55