"Am inceput anul 2017 cu doua noi functionalitati pe care clientii ni le cereau de ceva timp, ambele menite sa simplifice autentificarea in ING Home’Bank. In primul rand, am introdus posibilitatea modificarii username-ului pe care utilizatorul il primeste la prima logare. Acum, in loc sa aiba un username format din 9 cifre plus 2 litere, generat aleatoriu, utilizatorii pot alege orice combinatie prefera. Poate fi Pufosul, GigiDuru sau chiar numele sau. Orice varianta; singura conditie este sa nu o uite!", a declarat pentru wall-street.ro Robert Anghel, head of digital channels in cadrul ING Bank.

In al doilea rand, ING introduce autentificarea cu amprenta, atat pentru telefoanele iOS cat si pentru cele Android, una dintre cele mai asteptate functionalitati din universul digital de banking. ING devine astfel a doua banca mare care lanseaza autentificarea cu amprenta in aplicatia de mobile banking, dupa BCR.

"Este una dintre functionalitatile cu cea mai rapida adoptie. Doar in primele trei zile de la lansare, aproape 8.000 de clienti au activat functionalitatea! Ca efect imediat, vedem ca cei care au activat amprenta digitala se logheaza cu aproape 20% mai des decat cei care nu au amprenta activata", a completat Anghel.