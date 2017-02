Directorul general al sucursalei din Romania a bancii maghiare OTP Bank, Laszlo Diosi, a declarat vineri, pentru News.ro, ca este probabila achizitia, de catre grupul bancar ungar, a unei banci cu o cota de piata in Romania de cel putin 1% in acest an, dar nu la orice pret, in conditiile in care obiectivul bancii, de a atinge o cota de piata de 5% in trei ani, este aproape imposibil de atins doar pe cale organica.

OTP Bank avea, la finalul anului 2015, o cota de piata de 2,3%, in crestere fata de nivelul de 1,3% din 2014, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Cota de piata a crescut semnificativ in 2015 ca urmare a finalizarii achizitiei bancii cu capital portughez Millennium Bank, tranzactie evaluata la 39 milioane euro, conform News.ro.

Obiectivul bancii este de a ajunge la 5% in urmatorii doi-trei ani, foarte greu de realizat doar pe cale organica, subliniaza bancherul. ”Vad probabila achizitia unei banci in acest an. Vizam doar bancile cu o cota de piata de cel putin 1%. Nu ne grabim, nu vom cumpara la orice pret”, a spus Diosi, pentru News.ro.

Potrivit datelor BNR, bancile private cu o cota de piata de cel putin 1%, dar mai mica de 5%, in 2015, sunt Intesa SanPaolo, Credit Europe Bank, Veneto Banca, Banca Romaneasca, Piraeus Bank, Citibank, Garanti Bank, Bancpost si Alpha Bank. Banca mama din Ungaria a anuntat miercuri ca a semnat un acord cu Societe Generale pentru preluarea diviziei din Croatia a bancii franceze, Splitska Banka.

In piata exista de mai mult timp informatii despre posibila achizitia unor banci cu capital grecesc din Romania, in contextul in care bancile mama din Grecia s-au confruntat cu unele probleme in ultimii ani. De altfel, Laszlo Diosi vede o reducere in viitor a numarului de banci existent in Romania, fie prin achizitii, fie prin inchidere.

”Ar putea disparea 5-6 banci in urmatorii doi-trei ani. Acestea ori vor fi achizitionate de jucatori existenti in piata sau jucatori noi, care vor dori sa intre in Romania, ori vor fi inchise”, a declarat Diosi. Directorul OTP Bank Romania considera ca piata bancara din Romania, care numara 37 de banci in prezent, este una foate stabila, in contextul in care procesul de curatare a portofoliilor de credite neperformante (NPL) a luat amploare in ultimii doi si va continua si in acest an.

La acest proces de stabilizare a pietei bancare a contribuit si cresterea economiei din ultimii ani, dar si existenta unor domenii cu un mare potential investitional, precum agricultura. OTP Bank va organiza la Budapesta, in luna martie, un eveniment dedicat atragerii de investitori maghiari in Romania, in special in zona agriculturii.

Sursa foto: Baramee Thaweesombat/ Shutterstock