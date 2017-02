BCR a obtinut un profit net de 1,04 miliarde lei anul trecut, in crestere cu 13%, in contextul cresterii apetitului pentru credite si a imbunatatirii calitatii portofoliului. Anul trecut, banca a acordat credite noi in valoare de 8,8 miliarde lei, in timp ce rata creditelor neperformante s-a ajustat semnificativ, de la 20% pana la circa 12%.

"Suntem o banca romaneasca detinuta de un actionar majoritar strain, iar acest fapt ne face cu atat mai mult un promotor al nevoii ca Romania sa avanseze pe lantul de valoare economica adaugata de la nivel global. Cheia pentru a face fata acestei provocari se afla mai presus de orice in incurajarea capitalului local si international sa se acumuleze, sa produca valoare si sa stimuleze potentialul intelectual si antreprenorial al Romaniei. In acest sens, vom fi un jucator activ, in cadrul tuturor initiativelor menite sa dezvolte competitivitatea si prosperitatea Romaniei", a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.

Gratie unui actionar majoritar devotat, ce ne-a sprijinit pe parcursul intregului ciclu economic, contam in acest moment pe un bilant puternic si o capitalizare solida, care ne permit sa extindem intermedierea financiara in intreaga tara - Sergiu Manea

Totusi, rezultatul operational, de 1,3 miliarde lei (289 milioane de euri) este cu 17% mai redus decat in anul precedent, din cauza veniturilor operationale mai mici carora li s-au adaugat cheltuieli de investitii mai ridicate, in special cu infrastructura IT.

Din totalul de 8,8 miliarde credite noi, imprumuturile acordate persoanelor fizice s-au ridicat la 5,5 miliarde lei, inregistrandu-se vanzari solide de credite de consum si garantate - in special datorita programului Prima Casa, in timp ce vanzarile de credite ipotecare standard au trenat din cauza legii „darea in plata”.

Banca precizeaza ca a gasit solutii de reducerea ratelor pentru un numar de 200.000 de clienti, in timp ce si-a extins treptat programele de educatie financiara.

Anul trecut, procesul de curatare a bilantului s-a reflectat in scaderea puternice a ratei creditelor neperfomante, de la 20,2% in decembrie 2015, la 11,8% in decembrie 2016. Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane s-a ridicat la 85,3% in decembrie 2016.

Rata de adecvare a capitalului s-a mentinut in decembrie 2016 (pe banca) la 21,8%, in timp ce capitalul de Rang 1 + 2 (pe grup) se ridica la 6,5 miliarde lei.

Care sunt cele mai importante cifre ale activitatii operationale