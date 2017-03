ING Bank a inregistrat in 2016 un profit net de 474 mil. lei, cu 42% mai mare decat in 2015, cresterea fiind influentata de vanzarea participatiei la Visa Europe. In ceea ce priveste creditarea, banca a inregistrat o crestere cu 22%, in timp ce piata a fost relativ stabila (+1%).

Portofoliul de credite al bancii a ajuns la finalul anului 2016 la 17,6 miliarde lei, o crestere de 22%. Fondurile atrase au ajuns anul trecut la 22,3 miliarde lei, cu 20% mai mult decat la finalul lui 2015. In consecinta, cota de piata in fonduri atrase a ING a ajuns la 7,7%, de la 6,9% in 2015.

Creditarea a crescut cu 3,1 miliarde lei, totalizand 17,6 miliarde lei la sfarsitul anului 2016. Aceasta crestere cu 22% a adus cota de piata in creditare a ING Romania la 7,7%, de la 6,3% in 2015. Creditarea in lei a fost principalul motor de crestere, ajungad la un total de 11,7 miliarde lei, cu 37% mai mult decat anul anterior. Creditarea pentru persoane fizice a crescut cu 35% ajungand la 9,1 miliarde lei. Pe piata imprumuturilor pentru companii, ING a fost a doua mare banca in imprumuturi sindicalizate. Imprumuturile pentru IMM-uri au crescut cu 50% comparativ cu anul anterior.

Veniturile ING Bank au juns la 1,2 miliarde lei, cu 29% mai mult, in baza cresterii afacerii, a numarului de clienti si a activitatii acestora, dar si datorita veniturilor exceptionale obtinute din vazarea actiunilor Visa (123 milioane lei). In 2016, ING Romania a anuntat un profit brut de 565 milioane lei, cu 44% mai mult decat anul anterior.

In ceea ce priveste costurile, in 2016, au crescut la 665 milioane lei, cu 16% mai mult fata de anul trecut, fiind in principal influentate de cresterea afacerii, a investitilor in infrastructura IT, in dezvoltarea de aplicatii, costurile cu noi angajati si costurile de reglementare. Costurile de risc au crescut la 92 milioane lei, de la 55 milioane lei in 2015, insa intr-un profil de risc bine controlat; rata creditelor neperformante a continuat sa scada, ajungand la 3,6% in 2016, de la 4,3% in 2015. Raportul cost/venituri a scazut la 50%.

1 milion de clienti individuali activi

ING Romania a ajuns la 1 milion de clienti individuali activi, pe parcursul anului 2016 reusind sa atraga 270.000 de clienti noi, cu 21% mai mult fata de 2015. Din cei 1 milion de clienti individuali, peste 500.000 isi incaseaza salariul la ING. In ceea ce priveste segmentul IMM, ING a depasit un prag, acela de 10.000 de clienti, cu 23% mai mult decat in 2015.

"La aceasta realizarea (n.r 1 milion de clienti individuali activi) a contribuit semnificativ digitalizarea produselor si serviciilor oferite, care au devenit astfel mai simple si mai potrivite profilului clientilor tot mai autonomi ai ING" , a declarat Michal Szczurek, CEO ING Bank Romania.