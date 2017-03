Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a elaborat un pachet de actiuni pentru stabilizarea pietei RCA, dupa expirarea perioadei de plafonare a tarifelor, iar printre cele mai importante masuri pe care ASF le are in vedere se numara stabilirea tarifelor de referinta, dar si introducerea in legislatie a conceptului "client cu risc ridicat", care ar putea fi repartizat eventual, dupa cota de piata, unui asigurator anume.

"Pentru aceasta categorie speciala, analiza prevederilor legislative de pe alte piete mature (ex. Austria, Belgia) indica abordari precum posibilitatea apelarii la o asociatie a asiguratorilor in situatia in care tariful de prima depaseste un anumit prag. In urma determinarii de catre aceasta asociatie a unui tarif aferent riscului ridicat, contractul de asigurare este repartizat pe baza unor criterii, care pot sa tina cont de cota de piata, catre o societate de asigurare membra a asociatiei. In Romania, acest proces ar putea fi gestionat de catre BAAR", potrivit unui comunicat ASF.

Fraza este ambigua si nu ofera prea multe detalii, lasand loc de interpretari, dar ideea nu este noua. Misu Negritoiu a anuntat recent la o conferinta de presa faptul ca printre masurile pregatite de ASF in acest an pentru stabilizarea piete de asigurari RCA se numara reorganizarea Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), a bazei de date CEDAM, dar si scheme de absorbtie a varfurilor de prime, prin intermediul unei societati de asigurari - sub managementul BAAR - care sa preia in asigurare clientii neasigurabili si refuzati de catre societatile de asigurari, din cauza frecventei ridicate a daunelor, asa cum este cazul unor transportatori.

"Vrem prin luna aprilie a acestui an sa iesim din situatia preturilor maximale si suntem hotarati sa evitam un soc de tranzitie. Este, totusi, si oportunitate data de iesirea din preturile maximale. Avem ocazia de a tranfera mai multa putere si competenta astfel incat rolul institutiilor pietei sa creasca, asa cum s-a intamplat la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA). Marcam un al doilea pas, dupa constructia intitutionala a FGA, si anume constructia institutionala a BAAR. Prin OUG 54 si prin proiectul de lege care a trecut prin Senat, constructia si rolul BAAR in ordonarea va deveni una fundamentala. Aceasta schimbare este coloana principala a intregului pachet de actiuni legate de iesirea din situatia preturilor maximale: organizarea BAAR si a bazei de date CEDAM", a declarat Misu Negritoiu, la XPRIMM Time for Business.

El a adaugat ca cel mult doua luni de zile, BAAR ar trebuie sa functioneze in noul format. Astfel, pe langa functiile sale de baza, precum: Carte Verde, despagubirea victimelor strazii cu autor necunoscut si gestionarea bazei de date CEDAM, va mai avea si functii de informare a pietei, a consumatorului, de benchmarking si poate chiar de absorbite a varfurilor de prime, care sa preia potentialii asigurati RCA din piata cu risc ridicat.

"Ne uitam la ce instrumente putem utiliza. Luam in calcul inclusiv un asigurator RCA care sa ii preia pe cei care sunt neasigurabili sau cei pe care ii refuza societatile de asigurari. Exista acest segment de risc ridicat, pe care il asociem cu prime mari de asigurare. Discutam inclusiv de un amendament legislativ la OUG 54 astfel incat BAAR sa ia in asigurare pe cei care se plimba de la o societate la alta, care nu sunt asigurati sau carora li se propun asigurari aproape imposibile ca tarife. Ar trebui astfel sa inlaturam riscul ca asiguratorul cu cel mai bun pret RCA sa ii preia pe cei cu cele mai mari riscuri. Asta este o masura principala la iesire din situatia primelor maximale", a explicat Misu Negritoiu.

Sursa foto: loraks / Shutterstock