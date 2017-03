Fondul de garantare a asiguratilor (FGA) afirma ca a luat act de ramanerea definitiva, prin neapelare, a hotararii nr. 132 / 16.02.2017, privind deschiderea procedurii de faliment impotriva societatii Carpatica Asig, aflata in faliment. Sentinta a fost emisa de Tribunalul Sibiu Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal si publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 4791 din data de 9 martie 2017.

"Potrivit legii, art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, sunt intrunite conditiile pentru ca FGA sa poata demara efectuarea platilor catre creditorii de asigurari ai Carpatica Asig - in faliment care au dosare aprobate la plata de catre Comisia Speciala a Fondului", potrivit FGA.

Astfel, "in vederea incasarii indemnizatiilor / despagubirilor, orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva asiguratorului in faliment poate formula o cerere motivata in acest sens, adresata Fondului in termen de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului, respectiv pana la data de 08.06.2017 sau de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior, potrivit legii, art 14. alin (1) din Legea nr 213/2015".

De asemenea, "conform legii, FGA mai poate primi cereri de deschidere a dosarelor de dauna pana la data 18.05.2017. Pana la 23.03.2017, FGA a primit de la potentialii creditori de asigurare ai Carpatica Asig S.A. 16.372 de cereri de plata, inclusiv cereri de plata pentru dosarele de dauna nou deschise de FGA, precum si 11.338 cereri deschidere dosare dauna. Fondul a preluat 27.270 dosare de dauna de la Carpatica Asig".

FGA reaminteste potentialilor creditori de asigurari ai companiei Carpatica Asig ca, potrivit art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, fondul este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale catre creditorii de asigurari doar catre petentii care au depus cereri de plata si care au dosarele complete. Plata despagubirilor se va face in limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor".

Potentialii creditori de asigurari ai Carpatica Asig pot depune, atat electronic cat si fizic, la sediul FGA, cereri de plata (Anexa 6) sau cereri de deschidere dosare de dauna (Anexa 3). Formularele sunt disponibile si online aici.

Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) are inregistrate 12.981 de cereri de plata pentru creditorii de asigurari ai Carpatica Asig la data deschiderii procedurii de faliment, in instanta. Potrivit art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, FGA este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale catre creditorii de asigurari doar dupa ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii falimentului si doar catre pagubitii care au depus cereri de plata si care au dosarele complete. Plata despagubirilor se va face in limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor.

Sursa foto: Andrey Popov / Shutterstock