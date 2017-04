Ratele la creditele in lei cu actualizarea dobanzilor la trei luni scad usor, pentru trimestrul urmator, avand in vedere ca indicatorul de referinta este mai redus decat in urma cu trei luni. Cu toate acestea, daca ne uitam cu un an in urma, ROBOR la trei luni era mai redus decat in prezent, fapt care confirma avertismentele analistilor referitoare la iminenta crestere a dobanzilor in perioada urmatoare, atat la lei cat si la euro.

In cele mai multe dintre cazuri, dobanda aferenta creditului se actualizeaza la trei luni, in baza valorii ROBOR din ultima zi a trimestrului, pentru urmatoarele trei luni. Astfel, pentru trimestrul doi din 2017, dobanzile se reduc cu 0,04 puncte procentuale, avand in vedere ca indicele de referinta a scazut de la 0,9% pe an la 31 decembrie 2016 la 0,86% la 31 martie 2017.

Dobanzile au inceput acest an pe un trend de scadere, demarat chiar din primele zile ale lunii ianuarie, care a continuat pana la 1 martie, cand ROBOR la trei luni a si atins minimul acestui an, respectiv 0,8% pe an, insa ulterior au reintrat pe crestere si au redus sansa debitorilor de a beneficia de dobanzi mai scazute la creditele in lei, inclusiv pentru Prima Casa.

Asadar, indicatorul de referinta a ramas sub nivelul de la finalul anului 2016, insa, raportat la 31 martie 2016, se constata o majorare a dobanzilor cu 0,08 puncte procentuale, din cauza cresterii ROBOR la 3 luni de la 0,78% in urma cu un an, la 0,86% in prezent.

Care sunt riscurile viitoare in privinta dobanzilor?

Analistii financiari, dar si o serie de bancheri, avertizeaza tot mai des cu privire la riscul majorarii dobanzilor in viitor, avand in vedere ca acestea se afla, atat in Romania, cat si in restul lumii, aproape de minimele istorice. In tara noastra, ROBOR la trei luni a atins minimul istoric in toamna anului trecut, respectiv 0,68% pe an.

Rezerva Federala Americana (Fed) a dat semnalul scumpirii banilor inca din ultima luna a anului 2015, iar Banca Centrala Europeana (BCE) lanseaza permanent avertismente in acest sens, atat pentru mediul privat, dar mai ales pentru statele care se supraindatoreaza.

Revenind la piata din Romania, deocamdata, situatia nu este ingrijoratoare. Insa, la cresteri mai importante de dobanzi, ratele la credite s-ar putea majora semnificativ.

Stefan Radu, director de produse si strategie in cadrul ING Bank, a declarat, recent, intr-o emisiune difuzata de wall-street.ro, ca, in cazul unei majorari a ROBOR la 3 luni de 2 puncte procentuale, rata lunara la un credit de consum de 20.000 lei, acordat pe 5 ani, va creste cu circa 20 de lei, dar in cazul imprumuturilor ipotecare impactul va fi mai important.

Potrivit legislatiei in vigoare, creditele in lei, cu dobanda variabila, acordate pe piata din Romania sunt stabilite in functie de indicele ROBOR plus o marja fixa pe toata perioada de derulare a imprumutului.

