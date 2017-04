Tranzactia corespunde unei valori nete, dupa deducerea datoriilor, de aproximativ 14 milioane de euro. Finalizarea acesteia este conditionata de aprobarea autoritatilor de reglementare. Grupul Top Factoring, format din Top Factoring SRL si portofoliul de credite neperformante administrat de catre Glasro, a inregistrat in 2016 un profit net de 4,47 milioane euro.

Concomitent cu vanzarea Top Factoring catre Intrum, RC2 a semnat un acord de achizitionare a 74,5% din actiunile Telecredit IFN SA, o institutie financiara non-bancara detinuta in majoritate de Catalin Neagu (foto), CEO Top Factoring. Valoarea acestei achizitii este de 2,67 milioane euro.

De asemenea, Glasro si-a luat angajamentul de a face o infuzie de capital in Telecredit de 0,15 milioane de euro, astfel ajungand sa detina 80% din actiunile companiei. Telecredit, o institutie financiara nebancara activa pe piata creditelor de consum pe termen scurt, a fost fondata de catre Catalin Neagu in 2014. La finalul anului 2016, Telecredit avea active neauditate de 0,75 milioane euro si a raportat venituri de 1,13 milioane de euro, profit inainte de impozitare de 0,35 milioane euro si credite nete de 0,53 milioane euro.

"In mai putin de un an, RC2 reuseste un al doilea exit de succes, dupa vanzarea Albalact. Una dintre cele mai bune investitii ale fondului -Top Factoring - se vinde acum catre Intrum Justitia, companie europeana lider in segmentul sau, care intra astfel pe piata din Romania si va asigura un nou stadiu de dezvoltare. RC2 va ramane prezent pe piata romaneasca a serviciilor financiare, prin investitia sa in Telecredit", declara Ion Florescu, actionar majoritar al fondului de investitii.

RC2 a investit initial 3 milioane de euro in compania Top Factoring, in anul 2007, iar de-a lungul anilor a incasat dividende in valoare de 6,7 milioane euro. Rata anuala de rentabilitate a investitiei pe parcursul celor 10 ani de detinere, luand in calcul dividendele si pretul de vanzare catre Intrum, este de aproximativ 20%.

Sursa foto: Razvan Baltaretu