Piata creditelor neperformante din Romania se va restrange, incapand de anul viitor. Asta nu inseamna, insa, ca romanii isi schimba in bine comportamentul de plata, ci ca portofoliile de credite neperformante acumulate in timpul crizei financiare sunt pe cale sa se epuizeze.

Anul acesta, rata creditelor neperformante va scadea la 6% – 7% in Romania, de la mai putin de 10% in prezent, insa va reveni pe crestere si, in doi-trei ani, se va stabiliza undeva la 10% – 11%, sustine Victor Angelescu, director pentru Europa Centrala si de Sud-Est in cadrul APS Holding.

“Este o problema mai degraba culturala. In Romania, rata creditelor nepefromante nu poate sa scada la 2 -3%, asa cum se intampla in Cehia, si sa se mentina la acest nivel pe termen lung. O rata de 10%-11%, pentru Romania, este o normalitate fireasca. Tarile latine, in general, au o astfel de problema”, a explicat Angelescu.

Potrivit acestuia, rata creditelor neperformante a scazut, in tara noastra, de la 24%, maximul atins dupa criza, sub 10% datorita vanzarilor consistente de portofolii din ultimii ani.