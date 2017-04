Reducerea cotei de impozitare pe veniturile populatiei si renuntarea la retinerea la sursa pentru mare parte din acestea vor crea mari dificultati in colectarea veniturilor la buget, sustine presedintele Consiliului fiscal, Ionut Dumitru. Pe de alta parte, avocatul Gabriel Biris considera inoportuna schimbarea mecanismului de impozitare a veniturilor, care functioneaza cel mai bine, in conditiile in care statul are mari probleme de colectare in alte domenii, cum ar fi contributiile sociale sau TVA.