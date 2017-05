Rata creditelor neperformante a scazut semnificativ in Romania in ultima perioada si va continua sa scada pana la aproximativ 6% la finalul acestui an, insa pe viitor va fluctua pe fondul revenirii apetitului de creditare din partea bancilor, sustine Victor Angelescu, director regional pentru Europa Centrala si de Sud-Est in cadrul APS Holding.

“Atat timp cat va fi intr-o rata normala (nivelul creditelor neperformante -n.r.), cred ca este benefic si pentru economie si pentru tara, dar oricand vor exista fluctuatii, pentru ca vor fi credite noi, si cred ca vor exista si banci, poate nou intrate, care vor fi mult mai agresive in piata pentru a castiga cota de piata, cum s-a intamplat si acum 10 ani. Atunci probabil ca se vor da credite mai usor decat in prezent, cel putin asa preconizez”, a expliact Angelescu in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking difuzata pe wall-street.ro.

Cu toate acestea, el sustine ca este putin probabil ca rata de neperformanta sa se apropie din nou de 25%, cum s-a intamplat in perioada post-criza, dar vor fi fluctuatii in piata, iar rata creditelor neperformante cu siguranta va mai creste in perioada urmatoare.

Vor exista banci care vor miza pe conditii de creditare mai flexibile

“Cred ca vor exista banci care vor incerca sa mizeze pe conditii de creditare mai flexibile decat alte banci si atunci este clar ca vor creste si neperformantele”, a explicat Victor Angelescu.

Potrivit acestuia, piata de neperformante din Romania a fost si continua sa fie atractiva pentru firmele din domeniu, comparativ cu celelalte tari din regiune, avand in vedere ca este o piata relativ mare, rata creditelor neperformnate a ajuns la un nivel foarte ridicat in perioada post-criza, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a contribuit prin faptul ca a incurajat bancile sa isi curete portofoliile.

“Fata de alte tari, s-a vandut mult mai mult, suntem si o piata mai mare, si cred ca si BNR a avut o strategie destul de buna in perioada de criza”, a mai spus reprezentantul APS.

Cum a evoluat activitatea de recuperare in Romania?

In plus, el spune ca activitatea de recuperare a evoluat semnificativ in Romania in ultimii ani, dupa ce anii 2008 – 2010 au fost foarte grei.

“Din 2010 incoace au fost foarte multe portofolii vandute si compania a crescut destul de mult. Avem in portofoliu aproape toate bancile mari de la noi, cu minim un portofoliu, si recuperarile au inceput sa vina pe o rata mai normala”, a adaugat Victor Angelescu.

Totodata, bancile au devenit mai responsabile in creditare fata de perioada anterioara crizei, dar si clientii sunt mult mai educati in domeniu, sustine reprezentantul APS.