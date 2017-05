Comisiile reunite de Buget-Finante si Economica din Senat au avizat astazi negativ propunerea de modificare a legii cash-back care viza cresterea pragului cifrei de afaceri la 50.000 euro, sedinta de astazi fiind programata pentru emiterea unui raport pe aceasta lege, care urmeaza ulterior sa intre la vot in plenurile celor 2 camere, potrivit unor surse din piata. Votul comisiilor reunite nu garanteaza faptul ca initiativa celor 63 de parlamentari, majoritatea din PSD, nu va fi adoptata in cele din urma.

Insa, faptul ca senatorii au avizat negativ aceasta propunere, care ar fi franat cresterea gradului de incluziune financiara, in special in mediul rural, este un pas important in parcursul acestei initiative. Acum, Plenul Senatului urmeaza sa voteze propunerea, pentru ca apoi, Camera Deputatilor - forul decizional - sa dea verdictul final, insa cel mai probabil traseul se va incheia in toamna, dupa vacanta parlamentara.

In plus, senatorii au avizat pozitiv mai multe sugestii ale Guvernului pentru extinderea prevederilor legii cash-back. Astfel, legea va ingloba si prestatorii de servicii si comerciantii cu ridicata, desi prevederile in vigoare stipuleaza obligativitatea instalarii de POS-uri doar pentru comerciantii cu amanuntul care aveau o cifra de afaceri mai mare de 10.000 de euro anual, nu si pe cei cu vanzari en-gros.

De asemenea, pentru a clarifica unele aspecte tehnice, Guvernul a propus ca operatiunea de cash-back sa nu fie marcata pe bonul fiscal, pentru ca altfel cifra de afaceri a comerciantilor ar fi crescut artificial, tinand cont ca o casa de marcat nu poate emite bonuri cu minus.