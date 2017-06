Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a verificat, intr-o singura zi, 208 service-uri auto. In cadrul controalelor, institutia a aplicat sanctiuni contraventionale in valoare totala de 1,22 milioane de lei, iar in trei cazuri a fost suspendata activitatea.

Veridicarile au avut loc in data de 15 iunie, prin intermediul Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF), iar sanctiunile au fost sub forma de amenzi si confiscari de sume in numerar, venituri ilicite si bunuri.

Astfel, inspectorii DGAF au aplicat 259 de sanctiuni contraventionale principale (196 de amenzi si 63 de avertismente), valoarea totala a amenzilor fiind de 1,19 milioane de lei.

Totodata, s-au confiscat sume in numerar, venituri ilicite si bunuri in valoare totala de 30.388 de lei, din care: sume in numerar, in valoare de 18.197 de lei, venituri ilicite in valoare de 6.156 de lei si bunuri in valoare de 6.035 de lei.

In acelasi timp, s-a dispus suspendarea activitatii a 3 contribuabili pentru nedotare cu case de marcat electronice fiscale.

Sursa foto: Agerpres foto