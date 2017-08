Firmele cu actionariat in paradisuri fiscale sau actiuni la purtator nu mai trebuie sa fie admise in viitor la licitatiile publice, a declarat intr-un interviu acordat News.ro presedintele Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat, Eugen Teodorovici, case sutine ca ideea unei astfel de reglementari ii apartine, fiind imbratisata si de alte partide.

Declaratia vine in contextul in care USR a depus un pachet de initiative legislative care vizeaza interzicerea accesului societatilor care permit actiunile la purtator la contractele publice, ca urmare a dezvaluirilor Rise Project pe tema Tel Drum, afirmand ca astfel vor fi "decuplati" de la banii publici "baronii PSD".

Proiectul face referire la Tel Drum, societate cu actiuni la purtator, care a avut in ultimii cinci ani peste 100 de contracte cu fonduri publice conform SEAP. ”Da, de la mine a plecat aceasta idee, inclusiv cei de la PNL au imbratisat aceasta idee. Oricine doreste sa intre la o licitatie publica este obligat sa arate ce tip de actionariat are. Totul trebuie sa fie transparent”, a spus Teodorovici, pentru News.ro.

Senatorul a mentionat ca multe firme romanesti erau deja obligate, cel putin la licitatiile cu fonduri europene, sa isi dezvaluie actionariatul.

”Oricum, la nivel european este deja o discutie, o dezbatere pe acest subiect. Se pare ca va exista aceasta obligatie si la nivel european, tocmai pentru ca totul sa fie la vedere. Asa ca in Romania este firesc sa aiba acces la licitatiile publice pe autostrazi, alimentari cu apa, canalizare, energie, deseuri – tot ce inseamna proiecte publice – acele companii care isi arata componenta actionariatului”, a afirmat Teodorovici.

Proiectul ar putea fi adoptat in Parlament Acesta spera ca pana la sfarsitul acestui an.

”Eu cred ca aceasta idee va fi sustinuta de toti oamenii de bine, care nu au nimic de ascuns. Pentru ca nu cred ca e cineva in Romania care nu isi doreste ca lucrurile sa fie toate la vedere. Iar daca dintre cei aflati la putere sunt si dintre aceia cu firme in paradisuri fiscale sau cu actiuni la purtator, atunci vor trebui sa le declare”, a declarat Teodorovici.

Senatorul PSD sustine ca in Romania ar trebui sa se creeze o legislatie care sa permita investitorilor romani sau straini sa infiinteze firme de tip off-shore in tara, ca intr-un paradis fiscal, dar cu conditia sa activeze numai in afara Romaniei.