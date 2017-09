Reprezentantii grupurilor multinationale prezente in Romania cred, in proportie de 95%, ca vor fi mai expusi controalelor fiscale in viitor ca urmare a modificarilor cuprinse in planul impotriva erodarii bazei impozabile si a mutarii artificiale a profiturilor in alt stat (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS). Situatia rezulta dintr-un sondaj realizat de Deloitte Romania in perioada august - septembrie 2017, privind impactul acestor masuri asupra companilor din Romania.

Initiativa vine dupa ce, in iulie, reteaua globala Deloitte a publicat rezultatele unui studiu realizat la nivel global pe acest subiect. Romania nu a fost inclusa in sondajul global si pentru ca nu era membru asociat al BEPS la momentul derularii sondajului. A dobandit aceasta calitate la inceputul lunii iunie 2017, se arata intr-un comunicat al companiei.

Totodata, din sondajul realizat la nivel local, mai reiese faptul ca 68% dintre intervievati anticipeaza ca va creste riscul ca ANAF sa faca ajustari ale preturilor practicate in tranzactiile intragrup in cadrul controalelor fiscale ca urmare a implementarii directivei europene privind raportarea obligatiilor in fiecare tara (country by country reporting adoptat de Romania prin OUG 42/2017).

In acelasi timp, 42% dintre participanti au efectuat pana acum o analiza a impactului BEPS asupra activitatii companiei.

Care sunt principalele temeri ale companiilor?

Dintre cei care au efectuat analiza: 50% considera ca vor avea obligatii de raportare suplimentare, 17% se asteapta la o crestere a impozitului pe profit datorat, iar 13% anticipeaza o dubla impozitare a unor venituri.

In opinia respondentilor, cele mai afectate categorii de tranzactii intra-grup de proiectul BEPS vor fi: prestarea de servicii (38%), furnizarea de know how si alte drepturi de proprietate intelectuala (18%) si finantarea (13%).

”Atentia sporita a autoritatilor fiscale pentru structurile fiscale implementate de grupurile multinationale, accentul tot mai mare pe controale fiscale si volumul crescut de cerinte de raportare in zona preturilor de transfer sunt principalele asteptari ale mediului de business in Romania. Concluziile sunt similare cu cele constatate la nivel global”, a spus Dan Badin, partener coordonator Servicii Fiscale si Juridice Deloitte Romania.

Totodata, el sustine ca autoritatile fiscale vor avea acces tot mai mare la informatiile financiare si fiscale ale tuturor entitatilor din cadrul unui grup.

“Este vorba inclusiv de informatiile pe care le raporteaza societatile mama in jurisdictiile de rezidenta despre filialele / sediile lor permanente din Romania. Informatiile vor fi utilizate in cadrul analizelor de risc pentru efectuarea controalelor fiscale. Din acest motiv, consider ca grupurile de companii cu prezenta in Romania ar trebui sa analizeze toata structura de business astfel incat sa se asigure ca se conformeaza regulilor fiscale in continua schimbare atat la nivel local, cat si international”, a concluzionat Dan Badin.

