Ping-pong intre ANAF si MCSI in ceea ce priveste solutia tehnica de acceptare la distanta a certificatelor digitare calificate. Desi ANAF nu are inca infrastructura de acceptare, deja 5 banci in piata folosesc semnatura digitala calificata, bazandu-se pe simplificarile aduse de regulamentul eIDAS.

"Piata din Romania este foarte activa in ceea ce priveste optimizarea fluxurilor si semnatura electronica. Eu ma ocup de parteneriate, aliante si vanzarile firmei in Europa Centrala si de Est si observ ca sunt doar cateva tari care sunt la fel de active ca Romania: Turcia, Ungaria si Polonia. Bancile si-au dat seama ca exista un potential mare de crestere pe clientii care sunt nebancarizati, care stau acasa, si vor sa le ofere servicii si solutii cu mai mult confort", a declarat Adrian Dinculescu, managing director al Namirial Romania, companie care ofera solutii pentru proiectele de semnatura digitala si biometrica.

Cel mai usor este sa ajungi la clientii de acasa, sa incerci sa ii inrolezi si sa le oferi produse fara sa ii aduci in branch. Iti scad si costurile si ai posibilitatea de a vinde produse noi. Deci are sens pentru banci sa foloseasca acum semnatura digitala calificata.

Ping-pong intre ANAF si MCSI cu privire la acceptarea semnaturii digitale

In urma cu 3-4 ani, in piata locala se vorbea exclusiv despre solutii biometrice. Banci precum Patria Bank au mers pe aceasta varianta biometrica, iar pe acest scenariu implementarea se facea, de obicei, la point of sales, in locatiile fixe ale bancii, sau mobile, in conditiile in care agentii merg pe teren pentru a inrola clienti noi si pentru a le oferi produse.

Regulamentul 910 pe 2014, asa-numitul eIDAS, a intrat in vigoare ca obligatoriu in 2016 si a adus cateva schimbari majore. Astfel, furnizorii europeni de tehnologie pot emite certificate calificate cata vreme sunt conforme cu cerintele eIDAS si, tinand cont ca este un regulament european, exista obligativitatea ca toate tarile membre sa recunoasca aceste certificate emise de autoritatile de certificare.

In trecut, dificultatea folosirii acestor certificate digitale tinea de infrastructura complexa si de faptul ca un client era mereu conditionat de posesia unui token. De asemenea, si costurile erau mari, cu dispozitivele hardware si cu reinnoirea certificatelor digitale. EIDAS a simplificat mult acest proces si, ca urmare, tot mai multe banci isi doresc acum sa faca upgrade de la solutiile existente de biometrie la semnatura digitala calificata.

In Romania, insa, exista un conflict intre legislatia locala si regulamentul eIDAS. "Avem intrebari de la banci cu privire la ce se intampla daca cineva ajunge in instanta cu o speta de semnatura calificata. Pe ce lege se va judeca? Opinia lor este ca legislatia locala va fi luata in considerare. In Romania poti sa pierzi, pentru ca nu esti in acord cu legislatia nationala, dar castigi la instantele europene. Nu este totusi un caz dorit pentru banci, dar tot mai multe inteleg ca legislatia locala nu are cum sa aiba castig de cauza, pentru ca eIDAS este regulament european", atrage atentia Dinculescu.

Cele mai mari probleme pe care le avem au legatura cu ANAF. Mai ales in procesul de creditare, o banca trebuie sa interogheze baza ANAF, care cere expres semnatura olografa, pe hartie. Si singurul echivalent al semnaturii pe hartie este semnatura calificata.

"Personal, am incercat sa imi inregistrez pe site-ul ANAF un certificat calificat emis in Italia si nu am putut, pentru ca nu exista solutie tehnica. I-am contactat pe cei de la ANAF si au spus ca nu au solutia tehnica si MCSI ar fi responsabil pentru a le da solutia tehnica", a povestit Adrian Dinculescu.

MCSI, pe de alta parte, a raspuns ca nu este responsabilitatea ministerului sa ofere solutia tehnica, ci este responsabilitatea ANAF sa isi construiasca solutia. "Ambele entitati nu au negat puterea regulamentului european, dar din considerente tehnice au spus ca nu pot oferi suport pentru aceste certificate", avertizeaza managerul Namirial.

In ceea ce priveste creditarea, aceasta problema nu apare, pentru ca banca iti pune la dispozitie solutia care permite clientilor sa foloseasca la distanta certificatele digitale. In Romania, deja exista 5 banci locale care au introdus procese online care folosesc semnatura digitala calificata, cu certificate emise de autoritati din alte tari membre ale Uniunii Europene.