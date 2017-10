Trei din patru romani asteapta o pensie de peste 500 de euro, in momentul retragerii din viata activa, arata un studiu realizat pe platforma iVox, la solicitarea Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), despre atitudinea romanilor fata de sistemul de pensii, desfasurat in perioada 15-29 septembrie, la care au participat 1.827 romani, utilizatori de Internet, din mediul urban.

Desi trei sferturi dintre romani isi doresc o pensie peste pragul de 500 de euro, in prezent, doar 1,03% dintre pensionari primesc la final de luna o pensie in valoarea de peste 500 de euro. Studiul recent mai arata ca 35% din respondenti, adica mai bine de o treime, nu economiseste deloc, in timp ce 36% din respondenti pun deoparte mai putin de 300 de lei pe luna, adica putin pete 50 de euro.

Numai un sfert din respondenti a declarat ca economiseste peste 300 de lei pe luna. La intrebarea "Ce va impiedica sa faceti economii mai mari decat faceti deja", 70% din respondenti au afirmat ca veniturile reduse si doar circa 5% au declarat ca au incredere in pensia pe care o vor primi de la stat si, astfel, nu considera ca vor avea nevoie de economii suplimentare.

"Romanii au asteptari mari de la pensia pe care o vor primi la batranete, desi in acest moment nu pot sa puna deoparte bani pentru a avea o batranete fara griji, iar diferenta intre asteptarile romanilor si realitatea curenta este foarte mare. In aceste conditii, Pilonul II in forma sa actuala este singura formula care poate oferi o speranta pentru milioane de romani ca vor ajunge la o un nivel de pensie care sa le asigure un trai bun. De asemenea, fondurile de pensii deja au un rol important in sustinerea economiei Romaniei si in acelasi timp adreseaza o nevoie sociala acuta pentru populatie pentru economisire pe termen lung", afirma Iulius Postolache, presedintele APAPR.

Europa, fata in fata cu provocarile imbatranirii populatiei

Si Europa se confrunta cu provocarea mentinerii unui sistem sustenabil de pensie, in conditiile in care raportul dintre populatia de peste 64 de ani si populatia activa va creste de la 28%, cat era in 2015, la 51%, pana in 2050, potrivit OECD. In aceste conditii, Pilonul I de pensii (pensiile obligatorii de stat) se va confrunta cu adevarate provocari.

Daca in 2013, populatia Europei atingea 502 milioane de locuitori, pana in anul 2060, va ajunge la 523 de milioane de locuitori. In acelasi timp, va creste si gradul de imbatranire a populatiei: de la 13,3%, in prezent (persoane intre 65-79 de ani) la 16,6%, in 2060, iar rata celor peste 80 de ani se va dubla: de la 51,%, cat este in prezent, la 11,8%, in 2060. Ponderea fortei de munca activa va scadea, de asemenea, de la 211 milioane de angajati (in prezent), la 202 milioane de angajati, in 2016.

Tarile cu cele mai bune sisteme de pensii din lume au mizat pe sisteme mixte de pensii, care imbina pensia privata de stat cu pensia privata obligatorie. Astfel, Danemarca este considerata tara cu cel mai bun sistem de pensii din lume, potrivit Melbourne Mercer Global Pension Index, urmata de Olanda si de Australia.

