Comunicarea la nivelul unei afaceri in turism este extrem de importanta, mai ales in aceasta perioada, avand in vedere problemele pe care le-a intampinat acest sector in anul 2016, cand Autoritatea Nationala pentru Turism a retras in jur de 1.080 de licente in domeniu.

Romania are in prezent 2.601 de agentii de turism licentiate, conform datelor Autoritatii Nationale pentru Turism, dupa ce a retras pe parcursul anului trecut 1.080 de licente in domeniu. De asemenea, alte 162 de licente sau anexe ale licentelor au fost radiate anul trecut, la cererea companiilor din sector.

In anul 2016 au fost inregistrate numeroase cazuri in care turistii care si-au cumparat pachete de vacanta au fost pusi in situatia de a nu se putea bucura de vacantele platite. Viralizarea unor astfel de situatii i-au facut pe multi turisti sa isi ridice un semn de intrebare in ceea ce priveste calitatea serviciilor pe care le pot obtine de la o agentie de turism.

Oamenii au devenit mai exigenti si isi doresc o comunicare cat mai eficienta cu agentiile de turism atunci cand isi planifica concediile. Angajatii din acest domeniu trebuie sa stie sa isi promoveze ofertele cat mai concret si sa aiba un sistem de comunicare cat mai eficient, prin care sa le inspire clientilor siguranta unor servicii de buna calitate.

Informatiile prezentate prin intermediul site-urilor nu sunt de fiecare data indeajuns, clientii au nevoie de un operator care sa le explice sau sa ii indrume catre un pachet cat mai pliat pe nevoile lor. Insa, programul incarcat poate face destul de grea interactiunea face-to-face, de aceea un call-center performant reprezinta unealta prin care agentiile de turism isi pot promova cat mai eficient serviciile, programarea concediului fiind la un apel distanta.

Turistii vor fi mereu conectati cu agentia de turism, fiecare neclaritate putand fi rezolvata de catre operatorul de la capatul liniei, datorita serviciilor furnizate de un call-center performant. Posibilitatea de a fi mereu la dispozitia clientului te va ajuta sa ii castigi increderea si sa dai dovada de profesionalism in ceea ce priveste organizarea unei vacante cat mai placute.

In cazul in care aveti o afacere in acest sector si vreti sa aveti un call-center performant, puteti apela la un serviciu de cloud voice, prin care puteti prelua apeluri de pe fix pe mobil, fiind astfel conectati mereu cu clientii dumneavoastra. Un exemplu de solutie de centrala virtuala oferita peste o platforma cloud care este administrata de catre Vodafone. Va va oferi si posibilitatea de transfer al apelului catre alti colegi, oriunde s-ar afla acestia. Acest sistem poate fi configurat in grupuri de apel, astfel incat atunci cand o persoana nu poate raspunde, apelul sa fie redirectionat pana cand gaseste un operator disponibil.

Sursa foto: 195259274 / Shutterstock.com