NTT DATA Romania a inregistrat, in anul calendaristic 2016, o cifra de afaceri de 37,1 mil. euro, in crestere cu 48% fata de anul anterior.

"Rezultatele financiare ale companiei pentru anul precedent vin pe fondul unui trend ascendent pentru NTT DATA Romania. Anul 2016 a fost un an al schimbarilor si al muncii sustinute, rezultatele vorbind de la sine, aratand, totodata, faptul ca efortul nostru a evoluat in continuare in directii pozitive", declara Daniel Metz - CEO NTT DATA Romania.

Compania are clienti atat in Romania (Cluj, Brasov, Sibiu, Iasi, Timisoara, Bucuresti), cat si peste hotare.