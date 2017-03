Tu cum iti imaginezi viitorul? Ce-ai zice de haine programate sa-si modifice textura sau de mine in care totul este automatizat si lucreaza doar roboti? Daca ai idei bine conturate despre viitor, poti sa le expui pe platforma Earth 2050, un proiect interesant si eclectic, pentru ca la el au colaborat, in afara colegilor mei, cercetatori in securitate cibernetica, futurologi ca Ian Pearson, artisti si oameni de stiinta.