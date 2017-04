Ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, care foloseste aplicatia Waze atunci se afla in trafic, a spus ca aceasta are un impact pozitiv major in sensul decongestionarii traficului din Bucuresti.

”Nu stiu cata lume intelege magnitudinea schimbarii adusa de mediul digital. De exemplu, aceasta aplicatie (Waze - n.r.) strange date din trafic, de la utilizatori, foloseste anumiti algoritmi si ofera un traseu optimizat. Magnitudinea schimbarii adusa de aceasta aplicatie s-ar vedea daca nu ar mai fi folosita, cred ca gradul de congestie al traficului din Bucuresti ar creste cu 10-20%”, a afirmat Jianu, potrivit News.ro.

Mai multi specialisti din mediul online au sustinut de-a lungul timpului ca autoritatile locale ar trebui sa gandeasca noi politici publice pentru organizarea traficului din marile orase, astfel incat acesta sa fie mai eficient si mai fluid, scop in care ar trebui sa valorifice avantajele noilor tehnologii digitale, care sa tina cont de nevoile reale ale utilizatorilor.

Ministrul a afirmat ca Romania sta foarte bine la capitolul vitezei de internet, dar mai trebuie facut mult la capitolul alfabetizare digitala, iar transformarea administratiei publice reprezinta un capitol esential in acest sens. Jianu a ma spus ca procesul de alfabetizare digitala ar trebui sa-i vizeze si pe parinti si profesori, nu doar pe tineri.

”La copii este ceva nativ, se nasc cu asta, la varsta de trei ani se pot descurca cu o tableta in mana. Trebuie facut insa ceva si pentru profesori si parinti. Parintii vad internetul intr-o maniera ciudata. De la o anumita categorie de varsta, anumite subiecte devin marginale”, a declarat Jianu.

Ministrul a amintit despre un raport al Bancii Mondiale, potrivit caruia Romania este o tara emergenta in ceea ce priveste economia digitala, iar mediul de afaceri si mai ales administratia publica sunt abia la inceputul unui poces mai amplu de transformare digitala.

Jianu a avertizat ca piata nu poate sa evolueze in ritmul cu care se dezvolta noile tehnologii daca statul nu participa activ la acest proces, in special in proiecte privind educatia si servicii digitale. In plus, schimbarile aduse infrastructurii trebuie facute plecand de la nevoile cetatenilor, iar Romania trebuie sa faca pasi importanti pentru a evolua la un stadiu mai avansat al dezvoltarii tehnologice.

”Daca ne uitam dincolo de orizont, Romania are mult potential. Romanii au putut sa inteleaga rapid cum functioneaza noile sisteme. Construim spatiul cibernetic, avem nevoie de oameni care sa construiasca, iar cetatenii trebuie sa aiba incredere si sa foloseasca noile servicii”, a afirmat Jianu.

In acest proces, transformarea administratiei publice ocupa un loc extrem de important, in contextul in care mediul privat s-a adaptat mai rapid la noile conditii. ”Noi, ca guvern de stanga, privim din perspectiva cetateanului. Daca in sectorul privat, lucrurile sunt pe un fagas, trebuie sa ne concentram mai ales pe cetateni si pe administratia publica”, a declarat ministrul.

Waze este una dintre cele mai populare aplicatii folosite de soferii din Romania, care aduna de la utilizatori date despre traficul rutier si le ofera acestora cele mai bune optiuni de traseu intr-un anumit moment, in functie de informatiile disponibile in momentul respectiv.

