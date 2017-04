Incepand cu 6 aprilie, bucurestenii vor putea descoperi o noua imagine a magazinului Media Galaxy aflat in incinta Bucuresti Mall Vitan. Media Galaxy, unul dintre cei mai importanti retaileri electro-IT din Romania, a finalizat procesul de reamenajare a magazinului, oferind acces la un spatiu care acopera acum o suprafata de 3.000 mp si a extins gama de produse, la peste 30.000 de articole.

Investitia totala in reamenajarea magazinului s-a ridicat la 500.000 de euro. Acesta este, de altfel, si primul magazin deschis de companie.

Modernizarea unitatii a inclus reorganizarea spatiului, extinderea zonelor de testare, modificarea designului interior, integrarea unor noi puncte de comanda online si cresterea numarului de specialisti care pot sa raspunda solicitarilor si sa ofere consiliere profesionala.

„Atunci cand am deschis magazinul Media Galaxy din Mall Vitan, primul magazin Media Galaxy din Romania, ne-am propus si am reusit sa setam noi standarde in retailul electro-IT, prin generozitatea spatiului de expunere si accesul la cea mai variata gama de produse”, spune Daniel Mirea, director retail Altex Romania.

Media Galaxy are in prezent 19 magazine, iar retailerul planuieste sa continue investitiile prin deschiderea de noi unitati si reamenajarea unor spatii existente. Extinderea prin magazine brick-and-mortar vine in sustinerea pozitionarii omnichannel, prin care Media Galaxy isi propune sa ofere o experienta completa, online si offline.

Principalii concurenti ai Media Galaxy sunt Flanco, eMag, precum si Cel.ro, Evomag.ro sau PCGarage.ro.