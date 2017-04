Una dintre provocari este incercarea de a limita, in diferite feluri, transporturile de produse foarte mari si grele, precum electrocasnice, spune Aldescu. Acestea ocupa foarte mult timp, spatiu si sunt necesari cel putin doi oameni. "Din fericire, in eCommerce cele mai multe produse comercializate sunt de mici dimensiuni", puncteaza el, spre inceputul interviului.

"E bine sa ne organizam si sa ne specializam, in companii, pe anumite produse - este o concluzia pe care au tras-o mai multi din industrie", spune Lucian.

Preturile s-au marit la inceputul lui 2017 pentru mai multi curieri, intrucat "avem nevoie de oameni, de retentie, un turnover scazut. Piata de munca devine din ce in ce mai competitiva, somajul este destul de scazut si avem zone in tara unde nu mai gasesti pe nimeni. Mai mult, in zona noastra pleaca calificati de la noi, si lucreaza in Europa!", spune, zambind amar, Lucian Aldescu.



Fashion-ul, din fericire si pentru curieri, creste mult, dar si zona de pet si IT&C mic. "De aceea si masinile devin din ce in ce mai mici, pana la a ajunge din nou la...biciclete. Vorbim de roboti, drone, dar acestea nu vor rezolva problemele mari, nu este ceva scalabil!". Compania ia in calcul sa introduca o flota de biciclete electrice, in anumite orase ale tarii, dupa modelul DPD din Germania, unde compania a achizitionat 15.000 de biciclete pentru curier.

In ce fel i-a impactat pe curieri marirea salariului minim? Ce reactii are Lucian Aldescu in ceea ce priveste lipsa de investitii in infrastructura din Bucuresti, dar si din tara? Acestea, dar si alte raspunsuri, afla-le din emisiunea Iesit din Tipar.

