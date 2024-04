ROCA X încheie primul trimestru cu un exit important: ce investiții strategice face

Într-un context în care investițiile în startup-uri de tehnologie au stagnat în ultimii 2 ani, iar sentimentul de prudență a fost predominant în industria de venture capital, ROCA X Venture Capital anunță un final de 2023 și un prim trimestru de 2024 active. Prima veste importantă este achiziția CODA Intelligence, un startup românesc specializat în soluții de cybersecurity, de către PDQ, o importantă companie americană de software, având produse complementare cu ale CODA, și cu operațiuni la nivel global.

Odată cu această achiziție strategică, PDQ a anunțat și lansarea PDQ Detect, o soluție dezvoltată cu ajutorul startupului românesc CODA Intelligence, pentru scanarea și gestionarea vulnerabilităților de software.



CODA Intelligence este una dintre primele companii identificate și selectate de echipa ROCA X, în 2019. La la momentul respectiv, echipa CODA avea doar un produs minim viabil (MVP). Pentru a susține ambițiile fondatorilor de a dezvolta un produs destinat în principal pieței din USA, având în vedere stadiul incipient a startup-ului, a fost necesară o finanțare sindicalizată. Acestă finanțare a fost inițiată de ROCA X, care a cooptat alături și alți co-investitori de încredere.



„Acest exit confirmă potențialul pieței din România (...) IRR-ul* rezultat din această tranzacție fiind de 50%”, a declarat Alexandru Bogdan, CEO ROCA X.



*rata internă de rentabilitate

După o perioadă de prudență, ecosistemul de startupuri dă semne de optimism. În ceea ce privește activitatea din primul trimestru al acestui an, ROCA X mai anunță și alte investiții în startup-urile din portofoliul său.



ROCA X a participat la runda de finanțare a fintech-ul FilmChain, companie aflată deja în portofoliul ROCA X, având ca investitor principal fondul Holt IntersXion, VC din Canada, specializat în industria de entertaiment și fintech, în care activează și FilmChain. La runda de finanțare în valoare de 3 milioane de dolari )au participat și alți reprezentanți ai industriei, precum TechAngels Romania, DeBa Ventures, Hearst etc., iar runda este încă deschisă pentru un tichet de 0.5 milioane de dolari, investitorilor doritori.



Filmchain este o companie de tehnologie financiară (fintech), cu sediul în Londra, fondată de două românce, specializată în gestionarea veniturilor în timp real din industria internațională de film, televiziune și gaming.



În acest prim trimestru, fondul ROCA X a inițiat runde de finanțare follow-on și către startupurile iFactor și Munevo, pentru a susține planurile acestora de creștere.



„În ultimele 12 luni, am continuat să susținem companiile care au arătat reziliență prin investiții totale în valoare 1,5 milioane euro, ceea ce reprezintă un procent considerabil din dimensiunea fondului nostru în companii, precum Bunnyshell, Kinderpedia, Milluu, Medicai, Rayscape și Munevo, alături de investitori existenți și noi, contribuind, totodată, cu know-how și mentorat”, a adaugat Alexandru Bogdan, CEO ROCA X.

Sursa foto: ROCA X

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: