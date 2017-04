Facebook va imbunatati procedurile de verificare a continuturilor afisate, in urma nemultumirilor exprimate de utilizatorii platformei, dupa publicarea unei inregistrari video , duminica, ce a prezentat asasinarea prin impuscare a unui barbat in varsta de 74 de ani din orasul Cleveland, SUA.

Justin Osofsky, vicepresedintele diviziei de Operatiuni Globale din cadrul companiei Facebook, a dat publicitatii o declaratie de presa, luni, in care a detaliat modul in care a fost publicata pe aceasta retea de socializare o inregistrare video realizata de Steve Stephens, un barbat din Cleveland suspectat ca l-a impuscat mortal pe Robert Godwin Sr., duminica, in jurul orei locale 14.00. Pana luni seara, Stephens nu fusese inca gasit si este cautat in mai multe state americane de Politia din Cleveland si ofiteri FBI, potrivit News.ro.

Osofsky a explicat ca Stephens a publicat mai intai o inregistrare video in care ameninta ca va ucide pe cineva, apoi a publicat inregistrarea cu impuscarea lui Godwin. In cele din urma, asasinul prezumtiv a folosit serviciul Facebook Live pentru a-si marturisi crima in direct si pentru a ameninta ca va comite si alte crime. Deocamdata, Politia din Cleveland nu a descoperit alte victime.

Facebook a eliminat acele inregistrari video si a dezactivat contul lui Steve Stephens.

”Ca urmare a acestei serii de evenimente ingrozitoare, reanalizam deficientele noastre in ceea ce priveste procedura de raportare, pentru a ne asigura ca oamenii vor putea cat mai repede si cat mai usor cu putinta - sa raporteze continuturi video si alte materiale care incalca standardele noastre”, a spus Osofsky.

”In acest caz, nu am primit un raport despre primul material video, ci doar un raport despre al doilea video - cel care contine momentul impuscarii -, la peste o ora si 45 de minute dupa ce a fost publicat. Am primit raportari despre al treilea video, continand marturisirea live a acelui barbat, abia dupa ce tragedia se incheiase”, a adaugat el.

Facebook a fost tot mai des criticata pentru faptul ca se bazeaza pe utilizatorii retelei pentru a semnala continuturile violente sau controversate. In contextul in care Facebook incearca sa devina platforma mainstream a agentiilor de publicitate si a continuturilor video exclusiviste, compania americana este supusa unei presiuni tot mai accentuate si incearca sa gaseasca metode mai bune de raportare si administrare a continuturilor publicate in fiecare zi de cei peste 1,8 miliarde de utilizatori globali ai sai.

Politia din Cleveland a emis duminica noaptea un mandat pentru omor deosebit de grav pe numele lui Stephens si a avertizat ca acesta ar fi putut sa fi parasit deja statul Ohio, putand sa se afle in prezent in statele Pennsylvania, New York, Indiana sau Michigan.

Sursa foto: Dreamstime.com