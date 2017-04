Teodor Blidarus este “Two Face”, insa complet pozitiv – managing partner al companiei de software Softelligence , pe o parte, si presedinte ANIS , de cealalta parte. Este plin de informatii si opinii relevante pe care le-am disecat in extenso in cadrul emisiunii Iesit din Tipar.

Trei piloni vor fi de baza anul acesta, pentru a dezvolta piata de software din Romania. Toti trei sunt esentiali: continuarea pe drumul bun al Romaniei ca o tara extraordinara din punct de vedere al competentelor IT, cresterea nivelului educatiei in industrie si continuarea investitiilor in produse inovatoare.

“Romania are 110.000 de programatori, similar cu Polonia; IT-ul aduce 6% la PIB, cresteri de circa 20% de la an la an, producand 4,2 miliarde de euro anual. Daca am putea dubla numarul de programatori, piata, si ea, s-ar dubla. Si aici trebuie sa investim in educatie, atat la nivel privat, cat si stat”, subliniaza, hotarat, Teodor Blidarus, manager care urmareste anul acesta dublarea cifrei de afaceri a Softelligence, pana la 7 milioane de euro.

Deschidere exista, inclusiv din partea Ministrului actual al Educatiei. Din pacate, legislatia este, inca, blocata in trecut, salariile sunt foarte mici si nu motiveaza specialistii sa predea in facultati si, la fel de rau, Blidarus spune ca nu stie sa existe nicio Universitate privata care sa “produca” specialisti IT.



Afla din interviul video ce ar schimba Teodor Blidarus la legislatia din Romania, cum priveste urmatorii ani in IT, perspective asupra concurentei, dar si asupra propriului business.