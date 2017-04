Compania romaneasca de automatizari (RPA) UIPath.com a primit o noua runda de investitie de venture capital (VC), oficialii companiei spunand ca este “cea mai mare investitie VC facuta vreodata intr-o companie romaneasca. Ne uitam dupa o finantare serioasa, din afara Romaniei. Din pacate, in tara, am fi putut atrage sume prea mici", spun oficialii companiei, pentru wall-street.ro.

UiPath este o companie romaneasca cu sediul in Statele Unite si birouri in sase tari, specializata in dezvoltarea si vanzarea tehnologiei de automatizare software a proceselor de lucru din mediul office (i.e. Robotic Process Automation / RPA). Robotii software UiPath sunt programati sa preia munca de tipul copy-paste a angajatilor, eliberandu-i de sarcinile tranzactional repetitive care ii solicita inutil.

UiPath a primit la inceputul anului 2017 recunoasterea oficiala de lider global al industriei RPA si obtine acum o investitie de 30 de milioane de dolari care va ajuta compania sa continue dezvoltarea in baza cresterii de 600% pe care a inregistrat-o in 2016. Cea mai mare investitie de pana acum intr-o companie romaneasca a fost in Avangate, de circa 6,5 milioane de dolari, spune Vlad Ionescu, online marketing manager la UIPath.

“Finantarea reprezinta o performanta unica in mediul start-up romanesc si vine de la Accel Partners, fond de investitii de prim rang, aceiasi care au facut primele investitii in companii mamut precum Facebook, Dropbox si Spotify. Alaturi de Accel, mai participa la finantare investitorii Earlybird Venture Capital, Credo Ventures si Seedcamp”.

UiPath se va folosi de acest fond de sprijin pentru a angaja cei mai buni ingineri software si oameni de business, propunandu-si sa dubleze efortul de dezvoltare a caracteristicilor cognitive de tip uman in tehnologia produsului sau “enterprise”. Targetul pe anul acesta este de 25 de milioane de dolari, venituri.

"Ne propunem sa crestem de 4-6 ori pe an, business-ul nostru fiind de a vinde licente, deci este un business recurent", mai spune Vlad Ionescu.

Urmeaza, de asemenea, extinderea internationala mai agresiva, urmand Australia si America de Sud. In prezent compania are sedii in New York, Tokyo, Singapore, Londra, avand cateva zeci de angajati si in India. "In prezent avem circa 150 de angajati, 100 la Bucuresti. Cred ca o sa dublam numarul dezvoltatorilor din Bucuresti", mai spune, pentru wall-street.ro, Vlad Ionescu.

Povestea UiPath

In 2006, dupa o experienta la Microsoft Headquarters, in SUA, unde a dezvoltat un produs pentru enterprise, Daniel Dines si-a urmat visul de a se intoarce in Romania si de a fonda o companie pe cont propriu. Experienta din Microsoft i-a condensat ideea crearii unor solutii de automatizare pentru business, mai ales ca acest proces avea sa marcheze, in viitor, modul in care oamenii isi desfasoara munca la interfata cu sistemele digitale.

Pentru a finanta proiectul, Dines a pornit prin a oferi consultanta software si a dezvoltat, alaturi de Marius Tirca, actualul director de tehnologie al UiPath, un produs initial din care o componenta a avut succes si a fost cumparata si integrata de catre companii mari precum IBM si Microsoft in produsele proprii. O aventura pivotanta, pe care Dines si o mana de programatori prieteni au inceput-o intr-un apartament din Delea Veche si purtat-o pana in 2012, cand lucrurile s-au copt cu adevarat pentru RPA.

2013 a fost anul in care UiPath a capatat tractiune, iesind pe piata cu un produs matur, o platforma de automatizare “enterprise” care astazi se vinde celor mai mari corporatii ale lumii.

Timp de trei ani, pana in 2015, compania s-a hranit din fonduri proprii, sprijinita de un flux de numerar pozitiv. Tot atunci business-ul s-a extins cu birouri in SUA. Pentru a sustine ritmul de crestere, in August 2015 UiPath a accesat o prima runda de investitii de tip "seed" de la Earlybird Venture Capital, Credo Ventures si Seedcamp.

Un an mai tarziu, in 2016, cu doua versiuni majore ale produsului deja lansate si o echipa de programatori romani de top crescuta de la 25 la 100 de oameni in cateva luni, UiPath deschidea birouri in Londra, New York, Bengaluru, Singapore si Tokyo.

Piata RPA in crestere exponentiala

Pentru urmatorii doi ani, 2017 si 2018, analistii industriei prevad o crestere de 90% CAGR a pietei RPA globale. Cele mai importante organizatii ale lumii, din industrii mari precum cea financiara, de asigurari, industria de sanatate, telecom, gurvernamentala, si lista poate continua, se pregatesc deja pentru adopţie accelerata.

"In 2017 am fost nominalizati in categoria leaderilor din RPA (industria noastra) de catre 3 mari agentii independente: Everest Group, Forrester si HfS Research".