Producatorii industriali din Romania au nevoie de investitii masive in automatizare si robotizare pentru a se adapta la actualele conditii, caracterizate de cresterea salariilor din sector, de lipsa relativa de personal calificat si necesitatea asimilarii in productie a produselor cu valoare adaugata ridicata. Potrivit Federatiei Internationale pentru Robotica, Romania are 11 roboti la 10.000 de lucratori industriali, in timp ce in Polonia numarul acestora este de 28, iar in Ungaria de 57 de roboti la 10.000 de lucratori industriali. Cehia este cea mai dezvoltata piata central si est europeana, cu aproape 100 de roboti la 10.000 de muncitori.

”Pentru a atinge nivelul mediu de productivitate din regiune, Romania are nevoie de un salt calitativ, bazat pe automatizarea si robotizarea unor sectoare intregi din domeniul industrial. Trebuie sa eliberam rapid forta de munca prinsa in activitati repetitive si anoste pentru a putea face loc activitatilor specifice productiei cu valoare adaugata ridicata. Experienta tarilor precum Ungaria sau Polonia a aratat ca procesele de automatizare si robotizare au mers mana in mana cu cresterea salariilor si a numarului de posturi disponibile in industrie”, a declarat Horia Stanese, Business Development Manager, Universal Robots, compania care a inventat robotul industrial care lucreaza alaturi de angajat.

Potrivit Eurostat, Romania are circa 2 milioane de angajati in industrie, ceea ce inseamna un stoc de 2.200 de roboti industriali instalati, conform cifrelor Federatiei Internationale de Robotica. Pentru a ajunge la nivelul mediu de robotizare al regiunii, de 60 de roboti la 10.000 de muncitori, economia romaneasca are nevoie asadar de circa 10.000 de roboti industriali.

Robotii colaborativi (cobotii) sunt usor de folosit, adaptabili, eficienti din punctul de vedere al costurilor si pot fi utilizati in siguranta. Acestia pot fi programati simplu si repede, chiar si de catre persoane fara experienta. Usurinta in utilizare echivaleaza cu o scadere semnificativa a costurilor, a timpului de programare si de punere in productie a robotului, ceea ce contribuie la recuperarea investitiei intr-un termen mult mai scurt decat in cazul robotilor obisnuiti, de dimensiuni mari. Deoarece cobotii nu necesita imprejmuiri de siguranta, angajatii pot lucra nemijlocit alaturi de ei, ceea ce reduce costul automatizarii si simplifica planul unitatii de productie.

Tinta de vanzari a companiei Universal Robots pentru piata romaneasca in 2017 este de a dubla stocul existent, de peste 100 de roboti. In ceea ce priveste piata robotilor colaborativi, Universal Robots are o cota de piata de 85-90%. In perioada 2009-2016, compania a vandut peste 22.000 de roboti colaborativi. Cobotii sunt roboti industriali versatili, foarte usor de utilizat si programat, care lucreaza impreuna cu angajatii si care nu sunt izolati prin gard de metal, precum robotii industriali clasici. Durata de amortizare a investitiei pentru robotii UR este de 195 de zile.