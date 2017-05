Oferte eMAG in campania Stock Busters: cel mai mare retailer online anunta in perioada 23-25 mai o sesiune agresiva de reduceri, de pana la 50%, si oferte pe mai multe categorii de produse, de la telefoanele de tip smartphone la auto, bricolaj si fashion. Iti prezentam mai jos cateva produse care ne-au atras atentia, avand reduceri maxime sau un raport calitate pret bun.

Campania de reduceri a eMAG, sub sloganul "Hai la vanatoare de stocuri" se va incheia joi, dar unele produse sunt deja epuizate. Reducerile sunt unele dintre cele mai mari din timpul anului, in afara perioadei de Black Friday.

In cazul celei mai populare categorii, de telefoane mobile, tablete si gadget-uri, reducerile pornesc de la circa 10%, cum este si cazul smartphone-ului iPhone 7 cu 32GB, dar una dintre cele mai agresive oferte la eMAG este cea pentru Samsung Galaxy S6 Edge, flagship-ul de acum doi an al producatorului corean care are o reducere mare la eMAG, de 36%.

Procentual, una dintre cele mai mari reduceri aplicate de Stock Busters, de 49%, este in cazul unui laptop 2 in 1 Allview, care are si Windows 10 inclus. Laptop-ul aflat in oferta este un model entry level, cu touchscreen si procesor Intel Atom Quad Core.

In categoria TV, Foto si electrocasnice, una dintre cele mai bune oferte eMAG cu prilejul Stock Busters este la un televizor LED Samsung cu diagonala de 80 cm si rezolutie Full HD.

Tot la categoria electrocasnice, poti cumpara la oferta pe eMAG o combina frigorifica Sharp cu 49% reducere. Aceasta are tehnologie Advanced NoFrost si eficienta energetica A+. Ca bonus, multumita celei mai noi campanii de oferte eMAG, la achizitia combinei frigorifice primesti cadou un termometru analog Xavax pentru frigider/congelator.