Stock Busters inseamna reduceri eMAG mari si oferte greu de refuzat. Sunt cele mai mari reduceri din an, in afara de cele de Black Friday. Campania eMAG Stock Busters are loc in perioada 23-25 mai. Am ales pentru tine cateva oferte de neratat.

Campania de reduceri de la eMAG are sloganul "Hai la vanatoare de stocuri". Vezi mai jos cateva produse care ar putea sa te intereseze, care au reduceri consistente.

Reducere eMAG: Laptop ASUS X550VX-XX017D

Laptopul Asus X550VX din seria X dispune de un procesor Intel Core i7 si de o placa grafica dedicata GeForce GTX 950M, functia Instant ON care trezeste computerul din modul Sleep in doua secunde si USB 3.0 pentru o viteza de transfer de 10 ori mai mare. Laptopul vine cu 8 GB de memorie DDR4. De asemenea, ai si 256 de GB capacitate de stocare pe hard drive. Displayul LCD LED are rezolutie HD si o diagonala de 15,6 inch.

Asemenea tuturor celorlalte notebook-uri create de ASUS, modelele din Seria X sunt echipate cu tehnologiile SonicMaster si AudioWizard, ce iti permit sa te bucuri de un sunet de inalta fidelitate.

Laptopul are o reducere de 31% in oferta eMAG, iar pretul il gasesti AICI.

Oferta eMAG: Monitor LED IPS Dell, Full HD

Dell P2717H este monitorul perfect pentru cei care petrec multe ore in fata calculatorului. Puteti regla unghiul de vizualizare exact asa cum doriti. Puteti regla pe orizontala si verticala, sau chiar il puteti ajusta si pe inaltime. Monitorul Dell are 27 de inch, cu display LED si o rezolutie Full HD. La capitolul facilitati, monitorul dispune de tehnologia Easy Arrange. Pachetul contine cablu de alimentare, cablu VGA, cablu Display port si cablu USB 3.0.

Cei care cumpara monitorul Dell P2717H vor primi cadou o tastatura Microsoft All-in-One, wireless.

In oferta eMAG Stock Busters, monitorul are o reducere de 35%. Vezi oferta AICI.

Casti HP Business

Confortabile si usoare, castile digitale HP Business sunt perfecte pentru centrele de apeluri, locurile de munca in care se utilizeaza intensiv telefonul sau pentru utilizare obisnuita in timp ce lucrati la birou. Designul flexibil in jurul capului include captuseala usoara, casti din piele care acopera complet urechile si un brat cu microfon montat. Dimensiunile ( L x l x h) castilor sunt 8,3 x 18 x 25 cm, iar bratul micorfonului se misca la 270 de grade.

Castile se afla in stocul eMAG si au o reducere de 53%, cu ocazia campaniei Stock Busters. Pretul il gasesti AICI.

