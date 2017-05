Nu trebuie sa fie Black Friday ca sa poti cumpara la telefoane reducere de la eMAG. In a doua zi a campaniei Stock Busters, romanii au de ales produse variate, cu reduceri de pana la 50%.

Telefoane la reducere la eMAG: Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung nu a facut niciun compromis cu designul Galaxy S7 edge, astfel ca utilizatorii vor trai o experienta unica folosindu-l. Galaxy S7 edge este echipat cu un procesor puternic Octa Core Exynos 8890 si gestioneaza toate datele suplimentare de pe cardul microSD in deplina siguranta. Desi bateria este de dimensiuni mai mari, incarcarea este chiar mai rapida. Smartphone-ul are o memorie RAM de 4GB si o memorie interna de 32 de GB.

Si experienta jocurilor pe mobil s-a imbunatatit, deoarece Galaxy S7 edge vine echipat cu un centru de control special pentru jocuri si functii, cum ar fi inregistrarea in timpul jocului.

La cumpararea unui Samsung GALAXY S7 Edge, clientul va primi cadou un cablu de incarcare si un micro USB.

Telefonul se vinde in oferta eMAG cu o reducere de 27%. Vezi pretul AICI.

CITESTE SI: Oferte eMAG: liber la reduceri de Stock Busters. Liderul comertului online incepe vara cu reduceri de pana la 50%

ASUS ZenFone Zoom, la oferta la eMAG

Un alt produs la reducere in oferta eMAG Stock Busters este smartphone-ul ASUS ZenFone Zoom. Este cel mai subtire smartphone din lume capabil sa ofere un zoom optic 3x cu ajutorul obiectivului foarte inovativ cu 10 elemente optice marca HOYA, ce ofera detalii excelente si claritate superioara – si pana la 12x zoom total.

Telefonul ASUS atinge viteze de reactie similare unui sistem desktop cu ajutorului procesorului quad-core pe 64 de biti, a celor 4GB de memorie RAM si a timpului de raspuns ultra-rapid de 60ms, toate protejate de catre solutia foarte rezistenta Corning Gorilla Glass 4. Zen Flash proiecteaza un fascilul puternic la un unghi de peste 70 de grade si lumineza la aproximativ 2.4 metri. Atunci cand doriti sa capturati o imagine, veti putea ajusta manual nivelul de luminozitate a blitului de la GN1 la GN4.8, in functie de cat de departe este persoana de aparatul foto.

Telefonul se afla in stocul eMAG si se vinde cu o reducere de 40%, cu ocazia campaniei Stock Busters. Pretul il gasesti AICI.

CITESTE SI: Reduceri eMAG: Oferte greu de refuzat la laptopuri si monitoare, de Stock Busters

Reduceri de eMAG Stock Busters: Lenovo Vibe C2 Power, Dual SIM

Lenovo Vibe C2 Power este un alt smartphone la reducere pe eMAG. Are un procesor MediaTek MT6735P Quad-Core si un sistem de operare Android v6.0 (Marshmallow). De asemenea, dispune de un MicroSD, pana la 32 de GB, o memorie RAM de 2 GB si o memorie interna de 16 GB. In reteaua 2G, durata convorbirii este de 35 de ore, iar in reteaua 3G este de peste 17 ore.



In catalogul eMAG, telefonul se vinde cu o reducere de 35%. Vezi AICI cu cat se vinde.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Captura emag.ro