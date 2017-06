Scopul Orange Fab Accelerator este sa ofere ajutor startup-urilor care vor sa-si dezvolte serviciile, sa le testeze intr-un mediu real si, inclusiv, sa ajute la promovarea serviciilor comerciale prin reteaua Orange, potrivit start-up.ro.

"Orange Fab Accelerator e dedicat startup-urilor care au depasit etapa de prototip. Vom oferi acces la tehnologiile noastre, la sisteme, atat in Romania, cat si in cadrul grupului", a declarat Liudmila Climoc, CEO al Orange Romania, in cadrul unui eveniment in marja ICEEfest 2017.

Un exemplu de proiect intern lansat cu ajutorul acceleratorului este Orange Money, un serviciu care permite transferuri bancare.

Inscrierile incep in iunie, iar selectia primelor echipe va avea loc in august-septembrie 2017. Daca vrei sa te inscrii, poti sa o faci pe platforma dedicata Orange Fab Accelerator.

Orange Fab Romania a luat nastere dupa o investitie de 200.000 de euro pentru crearea spatiului unde vor fi gazduite startup-urile. Startup-urile vor fi gazduite la Tech Hub Bucuresti.

Sursa foto: Shutterstock/ Julia Tim