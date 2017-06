Nokia extinde campusul din Timisoara, inaugurand zilele acestea cel mai mare centru de cercetare si dezvoltare din industria telecom din tara. Centru dezvolta tehnologii broadband wireless care sunt aplicate in domenii precum Internet of Things, big data si noile tehnologii de comunicatii mobile. In urma extinderii, noul Nokia Campus din Timisoara va avea o suprafata de 27.000 de metri patrati.

Investitia totala in Nokia Campus este de peste 73 de milioane de euro. In prezent, peste 1.300 de angajati sunt in campus, dintre acestia 600 fiind in departamentul de R&D, inaugurat acum, si peste 700 de salariati in centrul de operare de retele, deschis in 2015. Cea de-a treia si etapa finala de relocare a echipei in Nokia Campus va fi finalizata in prima jumatate a anului viitor.

Nokia are, deci, in Romania, in prezent, 1.600 de angajati si va deschide in total 300 de pozitii noi pana la finalul anului, dintre care 100 in echipele de R&D. Practic, compania cauta in prezent pozitii de software development engineer, system integration & verification engineer si 200 in echipa de servicii, pe pozitii de project management si service engineer.

“Cota de piata a Nokia este, in Romania, sub cea Europeana si sub cea la nivel mondial. Speram la extinderea colaborarii cu Orange, sa incepem o colaborare eficienta cu Vodafone si deja avem un start bun cu RCS&RDS”, puncteaza oficialii Nokia.

5G este si pe buzele oficialilor Nokia, prezenti la Timisoara, subliniind ca aceasta tehnologie va aduce capacitate mult ridicata retelelor. “In esenta, ne vom interconecta in timp real, coexistand si unind doua universuri paralele – digitalul cu realitatea fizica. 5G-ul va avea un impact major asupra business-urilor – perfectarea proceselor, calitate mai mare, eficienta ridicata”.