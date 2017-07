Telekom Romania anunta numirea lui Karoly Borbely in pozitia de Director Public Affairs, in functie din 4 iulie 2017. Cu o experienta de peste 12 ani in mediul institutional, rolul sau este de a dezvolta si implementa strategia de public affairs a grupului de companii Telekom Romania, mai ales in ceea ce priveste asigurarea unei comunicari transparente si constante cu institutiile guvernamentale si autoritatile locale.

Ca Director pentru Strategie si Corporate Affairs in cadrul Hidrolectrica, functie pe care detinut-o anterior in intervalul ianuarie 2015 – iunie 2017, a condus unul dintre proiectele strategice ale companiei, acela de listare la Bursa de Valori Bucuresti. In calitate de Secretar de stat in Departamentul pentru Energie, functie pe care a detinut-o in perioada martie – decembrie 2014, el a facut parte din echipa de listare a companiei Electrica la bursele din Bucuresti si Londra. In perioada martie 2010 – mai 2012, in calitate de Secretar de stat la Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri, a coordonat reteaua de atasati comerciali ai Romaniei din peste 80 de tari. Intre decembrie 2007 – decembrie 2008 a fost Ministrul Comunicatiilor.

Karoly Borbely este licentiat in management al Facultatii de Economie din cadrul Universitatii Babes Bolyai din Cluj Napoca si a urmat un curs de specializare „Building Businesses in Emerging Markets” la Harvard Business School.