In conditiile de crestere continua a fluxurilor de trimiteri din categoria colete, determinata de evolutia constant pozitiva a comertului electronic, Posta Romana isi extinde parcul auto. Astfel, in urma contractelor pe care le-a semnat cu Renault si Ford, flota auto a companiei se va mari cu 100 de autoutilitare de capacitate mica si 80 de autoutilitare de capacitate medie, toate echipate cu motoare diesel, norma de poluare EURO 6. Acestea vor fi cumparate in leasing financiar, care se va desfasura pe o perioada de 4 ani si vor fi livrate, de cele doua companii, in termen de 90 de zile de la data semnarii contractelor.

„Semnarea acestor contracte va avea un impact direct si imediat in cresterea calitatii serviciilor oferite de Posta Romana si, implicit, in cresterea veniturilor companiei. Vom eficientiza mult fluxul de trimiteri prin corelarea capacitatii autovehiculelor cu volumul lor, si, nu in ultimul rand, vom reduce impactul pe mediu prin echiparea cu motoare mai putin poluante”, a spus Andrei Stanescu, Directorul General al Postei Romane.

Contractele au fost atribuite in urma unei licitatii, valoarea acestora fiind de aproximativ 12,5 milioane de lei fara TVA, contracte care vor include si servicii de asigurare RCA pentru 12 luni si CASCO pentru patru ani.

Investitia in flota auto reprezinta una dintre preocuparile managementului pentru derularea continua a procesului de dezvoltare si modernizare a companiei. In conditiile in care piata va mentine trendul de crestere, este prevazuta, in bugetul pentru anul 2018, inca o achizitie de 250 de autoutilitare de capacitate mica si medie.

Posta Romana este o companie nationala infiintata conform Legii 31/1990, si nu o institutie publica. Ea functioneaza pe gestiune economica, ceea ce inseamna ca isi formeaza singura veniturile din contracte comerciale si, prin urmare, se autofinanteaza. Posta Romana este detinuta de statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea (FP) in proportie de 25%. Compania detine cea mai mare retea de distributie la nivel national, insemnand peste 80% din totalul subunitatilor postale care opereaza, in prezent, in Romania. Peste 19 milioane de locuitori beneficiaza de serviciile Postei Romane si peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reteaua postala proprie.