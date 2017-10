Vodafone Romania lanseaza un nou portofoliu de abonamente mobile dinamice pentru companii, care isi adapteaza automat costul lunar in functie de consumul inregistrat in luna curenta, conform unui comunicat de presa emis de catre companie.

Astfel, costul scade daca traficul de date inclus in abonament nu este consumat, in timp ce costul maxim ramane cel prevazut in contract. Portofoliul este dedicat companiilor din toata tara, indiferent de dimensiune si de domeniul de activitate, precizeaza oficialii.

"Abonamentul Dynamic Prime National, pe langa servicii de voce, include 1GB de date mobile pentru 6 euro. Daca un angajat utilizeaza 1,5GB de date mobile, costul abonamentului pentru acea luna va fi de 7 euro. Totodata, daca un utilizator utilizeaza doar 0,5GB de date mobile, compania va plati 5 euro in luna respectiva pentru abonamentul acesta. Astfel, compania are 100% control pe costul de date si nu plateste mai mult de limitele prestabilite. Noul portofoliu include trei tipuri de abonamente dinamice: cu internet mobil exclusiv national, cu internet mobil in Spatiul Economic European si cu internet pentru laptop si tableta exclusiv national", se arata in comunicatul de presa.

La 30 iunie 2017, Vodafone Group avea 523,5 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile si 18,5 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix, incluzand India si toti clientii Vodafone din entitatile create in urma unor fuziuni si asocieri.

Sursa foto: have a nice day photo / Shutterstock.com