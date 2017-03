Marea Britanie poate iesi din Uniunea Europeana fara sa fie obligata sa ii plateasca nimic, potrivit juristilor guvernului britanic, care coincid cu concluziile unei comisii din Camera Lorzilor si care intaresc pozitia premierului Theresa May inainte de negocierile pentru Brexit, potrivit publicatiei Times, citata de Reuters.

Juristii guvernului au spus ca nicio lege sau tratat nu pot obliga Marea Britanie sa plateasca pentru obligatiile financiare catre blocul comunitar, au spus persoane citate de Times, potrivit News.ro. Potrivit juristilor, Articolul 50, care declanseaza oficial discutiile pentru Brexit, va pune capat si obligatilor financiare, dupa doi ani de negocieri.

Raportul lorzilor, publicat sambata, arata ca Marea Britanie si restul celor 27 de state membre ar trebui sa incheie un acord amiabil, din cauza gravitatii unui esec. Un blocaj legat de costul iesirii din UE ar ingreuna sarcina guvernului de a asigura accesul la pietele UE in termeni favorabili, conform raportului realizat de sub-comitetul pentru Afaceri Financiare cu UE al Camerei Lorzilor.

”Chiar daca consideram ca Marea Britanie nu va fi obligata sa contribuie la bugetul UE dupa Brexit, problema va fi un factor important in negocierile de retragere. Guvernul trebuie sa compare costurile financiare si politice ale acestor plati cu potentialele castiguri din alte elemente ale negocierilor”, a afirmat intr-un comunicat presedinta comisiei, Kishwer Falkner.

Discutiile legate de obligatiile financiare ale Marii Britanii reprezinta un prim test al negocierilor oficiale, pe care Theresa May a promis ca le va declansa la sfarsitul lunii martie. Cancelarul austriac Christian Kern a fost primul lider europeanue care a evaluat obligatiile Marii Britanii, declarand luna trecuta ca tara ar trebui sa plateasca circa 60 de miliarde de euro.

Afirmatia a provocat nemultumirea Partidului Conservator al lui May, iar fostul lider al acestuia, Iain Duncan Smith, a spus ca este un ”nonsens”. Secretarul pentru Comert Liam Fox a respins ideea de a plati ceva, ca fiind ”absurda”.

Raportul lorzilor detaliaza diferitele modalitati de calculare a costului, suma variind de la aproximativ 15 miliarde de euro la peste 60 de miliarde de euro. Suma ar putea include contributii la angajamente asumate de Marea Britanie pe cand era inca stat membru al UW, precum si obligatii pentru pensiile celor care lucreaza la institutii europene, care ar putea fi cuprinse intre 2,5miliarde de euro si 9,6 miliarde de euro.

Dupa Brexit, Marea Britanie nu va mai plati contributii la UE, care au totalizat peste 19 miliarde de euro in fiecare din anii 2013, 2014 si 2015, conform comisiei lorzilor. Contributiile nete s-au ridicat in medie la 7,1 miliarde de euro in ultimii ani, daca se tine seama de discounturile anuale, de fondurile pentru agricultura, de granturi si subventii pentru sectorul public si privat.

Daca Marea Britanie nu va plati nimic la iesirea din UE, statele membre ar putea sa o dea in judecata, dar litigiile internationale se deruleaza lent, iar deciziile sunt greu de pus in practica, se mai arata in raport.

