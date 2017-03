Ungaria, Cehia si Polonia vor sa profite de un exod post-Brexit al talentelor din Londra si vor sa le atraga in centrele de afaceri tot mai numeroase care sunt inaugurate in orase ca Budapesta, Praga si Wroclaw, relateaza Bloomberg.

In timp ce Londra se pregateste pentru un exod al talentelor post-Brexit, Europa Cemtrala si de Est se pregateste pentru contrariu. Dupa ani de zile de pierderi de talente, in care absolventii de elita au plecat din tarile foste comuniste pentru slujbe mai bine platite in Occident, regiunea are acum mai multe de oferit, potrivit News.ro.

Companii ca Goldman Sachs in Polonia si Pfizer in Cehia vor contribui la cresterea de peste trei ori a numarului de locuri de munca in sectoarele financiar, cercetare si dezvoltare, design si alte domenii din regiune, pana in 2025, potrivit Asociatiei pentru Lideri in Servicii de Afaceri (ABSL).

Concentrate initial pe call-centere, industria serviciilor de afaceri angajeaza acum oameni calificati, cunoscatori ai mai multor limbi straine, pentru slujbe care erau in trecut doar la sediile lor centrale.

Polonia spera sa atraga pana la 30.000 de locuri de munca din Marea Britanie

Polonia este pe primul loc. Cea mai mare economie estica a Uniunii Europene are 936 de centre, in care lucreaza 212.000 de angajati, iar numarul acestora ar trebui sa creasca la 300.000 pama in 2020, potrivit ABSL. Guvernul polonez afirma ca va atrage pana la 30.000 de locuri de munca din Marea Britanie in acest an, companiile dorind sa isi continue operatiunile in UE dupa Brexit.

In domeniul serviciilor financiare, UBS are un centru global in Cracovia. Goldman Sachs, care vrea sa isi reduca la jumatate numarul de angajati din Londra, la 3.000 de persoane, va extinde personalul din Varsovia la cateva sute in urmatorii trei ani, a relatat publicatia Handelsblatt.

Banca americana JPMorgan Chase, care ar putea transfera pana la 2.500 de locuri de munca in Europa Centrala, ia la randul ei in considerare Polonia.

Mari companii IT au birouri in Cehia si Romania

Aceasta crestere a stimulat angajarile in afara centrelor de afaceri traditionale. Polonia are 10 orase in care lucreaza cel putin 3.500 de oameni in acest sector, intre care Cracovia, unde Heineken are operatiuni, si Wroclaw, unde este prezenta Google.

In Brno, al doilea mare oras din Cehia, are birouri operatorul american de telecomunicatii AT&T, in timp ce Hewlett Packard este prezenta in Romania, la Cluj-Napoca.

Tendinta a dus si la cresterea salariilor din regiune. Dezvoltatorii de software cu experienta de trei-cinci ani, de exemplu, castiga in medie 28.500 de euro pe an, la Praga si 33.200 de euro, la Budapesta. Sumele sunt de trei ori mai mari decat salariile medii din Cehia si Ungaria, dar sub cele de 65.000 de euro pe care le-ar castiga la Dublin.

Salariile mai mari din Occident continua sa atraga muncitori in strainatate, indiferent de Brexit. In timp ce aproximativ un milion de polonezi traiesc in Marea Britanie, din 2012, Germania a atras mai multi polonezi decat Marea Britanie.

Exodul de muncitori a creat un deficit de forta de munca care impiedica dezvoltarea regiunii, iar lipsa personalului calificat este principala ingrijorare a directorilor de companii din Ungaria. Salariile din Ungaria au crescut in ianuarie cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cel mai mult in ultimii cinci ani, dupa ce guvernul a convenit cu angajatorii o majorare agresiva a acestora, pentru a convinge oamenii sa nu mai emigreze.

La Budapesta, General Electric vrea sa isi extinda centrul de servicii la peste 2.000 de angajati pana la sfarsitul acestui an, de la 1.900, acesta urmand sa devina cel mai mare dintre cele patru detinute de grupul american, alaturi de centrul din Cincinnati, Ohio.

Sursa foto: Shutterstock.com