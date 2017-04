Politia germana a anuntat ca trei incarcaturi explozive au fost detonate in apropierea autocarului echipei Borussia Dortmund, la scurt timp dupa ce autobuzul a parasit hotelul unde a fost cazata formatia.

Autobuzul a plecat de la hotel indreptandu-se catre stadionul aflat la zece kilometri distanta si in scurt timp, "trei incarcaturi explozive" au fost detonate", a precizat un purtator de cuvant al politiei, Gunnar Wortmann, potrivit AFP, conform News.ro.

Fundasul spaniol Marc Bartra se afla la spital, dupa ce a fost ranit in explozie. Meciul Borussia Dortmund - AS Monaco a fost amanat pentru miercuri. Meciul urma sa aiba loc in aceasta seara, de la ora 21.45, dar se va disputa miercuri de la ora 19.45.

Sursa foto: ChiccoDodiFC / Shutterstock.com