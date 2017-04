Premierul Marii Britanii, Theresa May, a avertizat duminica dupa-amiaza ca vor exista momente extrem de dificile in negocierea unui acord de Brexit, motivand ca acesta este un argument puternic pentru care trebuie sa existe o conducere puternica si stabila dupa alegerile anticipate pe Downing Street, transmite BBC.

De asemenea, premierul si-a exprimat neincrederea cu privire la posibilitatea ca negociatorii sa discute inainte de toate de nota de plata pe care o vor plati britanicii pentru Brexit, potrivit News.ro. May a reiterat ca vrea negocieri simultane pentru termenii divortului si un nou acord comercial intre UE si Marea Britanie.

Reactia premierului vine la o zi dupa ce liderii europeni au adoptat in mod unanim principiile directoare pentru negocieri, care arata ca nu vor exista discutii despre viitoarea relatie inainte de inregistrarea unui ”progres suficient” pe o serie de probleme cheie, precum soarta cetatenilor europeni, nota de plata si granita dintre cele doua Irlande.

Theresa May a precizat ca cele doua parti sunt de acord in ceea ce priveste drepturile cetatenilor britanici care traiesc in tarile UE si a cetatenilor europeni din Regatul Unit.

