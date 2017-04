Suveranul pontif a sugerat ca Norvegia este "deja dispusa sa ajute" in solutionarea crizei produse de programul nuclear al Phenianului, potrivit News.ro. "Sunt atatia mediatori care isi ofera sprijinul, cum ar fi Norvegia, de exemplu", a spus Papa Francisc reporterilor care il insoteau in avion la intoarcerea din vizita in Egipt.

Papa a precizat ca situatia devine "prea fierbinte" si ca o optiune este "calea negocierilor, a solutiei diplomatice". Comentariile sale au fost facute dupa ce Coreea de Nord a testat o noua racheta balistica, test despre care SUA si Coreea de Nord spun ca a fost un esec, racheta explodand la scurt timp de la lansare.

In 2003 au inceput negocieri menite sa solutioneze ingrijorarile provocate de programul nuclear nord-coreean, fiind implicate cele doua state coreeene, SUA, China, Japonia si Rusia, insa Phenianul s-a retras de la discutii in 2009.

