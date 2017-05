Fiica lui Brzezinski's, Mika, a scris pe retelele de socializare ca tatal sau a murit pasnic, fara a oferit alte detalii. Zbigniew Brzezinski, fiul unui diplomat polonez, a fost consilier pentru securitate nationala in toti cei patru ani ai presedintiei lui Jimmy Carter. El l-a ajutat pe Carter sa faca fata mai multor crize internationationale, inclusiv revolutiei iraniene in urma caruia a fost indepartat de la putere sahul, luarea a 52 de americani ostatici la Teheran si o misiune esuata de salvare, precum si invaziei sovietice din Afganistan.

In calitate de consilier pentru securitate nationala, Zbigniew Brzezinski, pe care Carter l-a recrutat din mediul academic, a interpretat numeroase dintre miscarile facute de URSS in politica externa drept dovada ca sovieticii nu sunt de incredere.

Aceasta atitudine l-a pus de multe ori in conflict cu cei mai apropiati consilieri ai lui Jimmy Carter: secretarul de Stat Cyrus Vance, care a militat pentru un Tratat de Limitare a Fortelor Strategice (Strategic Arms Limitation Treaty, SALT-2) cu Moscova, precum si cu secretarul Apararii Harold Brown, care a pledat pentru acordul SUA-URSS de a limita fortele conventionale in Europa.

Atunci cand trupele sovietice au invadat Afganistanul, Zbigniew Brzezinski a sprijinit inarmarea rebelilor afgani, in replica la invazie. Pozitia sa dura privind relatiile SUA-URSS a determinat ziarul sovietic Pravda sa il denunte drept un “inamic al detensionarii relatiilor”.

Desi era sceptic in privinta motivelor si obiectivelor sovietice, Zbigniew Brzezinski a sustinut relatiile diplomatice dintre Statele Unite si China, care au culminat cu o vizita la Beijing in iunie 1978. Sase luni mai tarziu, Carter a anuntat o decizie de a relua relatiile diplomatice cu China.

Opinia lui Brzezinski fata de URSS este posibil sa fie fost colorata de experientele sale din copilarie. Nascut la Varsovia, pe 28 martie 1928, el a fost fus in copilarie in Canada, unde tatal sau servea ca diplomat. Atunci cand comunistii au preluat puterea in Polonia, la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, familia sa a ramas in Occident.

Zbigniew Brzezinski a obtinut doctoratul de la Universitatea Harvard in 1953 si a devenit cetatean american in 1958. Dupa anii Carter, el a devenit un consultant pentru afaceri internationale si consilier la Georgetown Center for Strategic and International Studies de la Washington. De asemenea, a predat politica externa americana la Johns Hopkins University.

El a scris frecvent articole si editoriale si a publicat mai multe carti, inclusiv “O viziune strategica:American si Criza Puterii Globale” in 2012. George H.W. Bush a considerat o realizare faptul ca a reusit sa obtina sustinerea lui Brzezinski pentru campania sa electorala din 1988, cand incerca sa isi construiasca imaginea unui realist dur in politica externa.

Zbigniew Brzezinski a criticat in repetate randuri politicile externe ale lui Bill Clinton si ale lui George W. Bush. El a criticat in termeni duri razboiul impotriva terorismului, al lui Bush, precum si invadarea Irakului, in 2003.

In august 2007, el l-a sprijinit pe Barack Obama in cursa pentru Casa Alba, spunand ca Obama “recunoaste ca provocarea o reprezinta o noua imagine, o noua directie, o noua definitie a rolului Americii in lume”. Zbigniew Brzezinski si sotia sa, Emillie, au avut trei copii, inclusiv Mika, jurnalista la MSNBC.