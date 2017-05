Premierul britanic Theresa May face primii pasi pentru infiintarea unei Comisii pentru contracararea extremismului, dupa atacul terorist de la Manchester, relateaza The Independent.

Theresa May a afirmat ca, pe langa interventia Guvernului pentru contracararea extremismului, daca ajunge la gradul de infractiune, si populatia poate face mai mult pentur protejarea valorilor britanice, daca sunt subminate de islamism, potrivit News.ro.

„Marea Britanie este una dintre cele mai de succes societati multirasiale, multireligioase si multiculturale din lume. Dar faptul ca ne bucuram de diversitatea Marii Britanii nu trebuie sa ne impiedice sa confruntam amenintarea extremismului, chiar daca, uneori, acest lucru este jenant sau dificil pentru noi”, a subliniat Theresa May.

“Extremismul, in special extremismul islamic, ingradeste libertatile de care ar trebui sa se bucure unii oameni, submineaza coeziunea societatii noastre si poate alimenta violenta. Si poate deosebit de rau pentru femei”, a adaugat ea. Comisia pentru contracararea extremismului este mentionata in programul electoral al conservatorilor, lansat cu patru zile inainte de atacul de la Manchester, de luni seara.

Rolul sau va fi incurajarea oamenilor si angajatorilor sa recunoasca si sa contracareze extremismul si sa incerce sa il elimine asa cum s-a intamplat in cazul atitudinilor rasiste din ultimii ani. De asemenea, Comisia va consilia Guvernul privind ce legi ar putea fi necesare pentru a afirma valorile britanice, pluraliste, in fata celor extremiste, in special in ceea ce priveste drepturile femeilor.

