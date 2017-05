Donald Trump a decis sa retraga SUA din Acordul de la Paris pentru combaterea schimbarii climatice, au declarat doua surse informate in legatura cu hotararea, citate sub acoperirea anonimatului de portalul Axios.

Donald Trump, care a declarat anterior ca incalzirea globala este o farsa, a refuzat sa sprijine acordul pentru combaterea schimbarii climatice la summitul G7 ce a avut loc in weekend in Sicilia, spunand ca are nevoie de mai mult timp pentru a luat o decizie, potrivit News.ro. El a anuntat ulterior pe Twitter ca isi va face publica hotararea saptamana aceasta.

Acordul, asupra caruia au ajuns aproape 200 de tari, la Paris, in 2015, intentioneaza sa limiteze incalzirea globala, pe de o parte prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon si de alte gaze rezultate din arderea combustibililor fosili. In baza pactului, SUA trebuiau sa reduca emisiile cu 26% - 28% pana in 2025, fata de nivelul din 2005.

Potrivit Axios, detaliile retragerii sunt puse la punct de o echipa din care face parte administratorul Agentiei pentru Protectia Mediului din SUA (EPA), Scott Pruitt.

Deocamdata, sunt luate in calcul doua variante: o retragere oficiala, ce ar putea dura trei ani, sau renuntarea la tratatul ONU pe care se bazeaza acordul, ceea c ear fi mai rapid, dar mai extreme.

Decizia de retragere luata de Trump ar fi fost influentata de o scrisoare din partea a 22 de senatori republicani, inclusive liderul majoritatii din Senat, Mitch McConnell.

Fostul presedinte Barack Obama, care a contribuit la negocierea acordului, a salutat tratatul in cursul unei deplasari in Europa, luna aceasta.

Sursa foto: Shutterstock/ Evan El-Amin